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बाइक की टक्कर से महिला की रीढ़ की हड्डी टूटी, व्हीलचेयर पर मदद मांगने जनसुनवाई में पहुंचा परिवार

रतलाम जनसुनवाई में पहुंचे परिवार की आर्थिक मदद करने का कलेक्टर मिशा सिंह ने दिया निर्देश. परिवार का आरोप- आरोपी बाइक सवार पर पुलिस ने नहीं लिया एक्शन.

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रतलाम जनसुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:33 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: सड़क पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों की लापरवाही का नतीजा कई परिवारों को भुगतना पड़ता है. रतलाम में जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा ही मामला सामने आया है. रतलाम के लक्ष्मी नगर निवासी मुकेश पाटीदार अपनी पत्नी सविता पाटीदार को व्हीलचेयर पर जनसुनवाई में लेकर पहुंचे.

जनसुनवाई में पहुंचे इस परिवार ने बताया कि एक महीने पहले एक बाइक सवार ने उन्हें पैदल चलते समय टक्कर मार दी जिसकी वजह से सविता की रीढ़ की हड्डी टूट गई. पहले जिला अस्पताल और फिर अहमदाबाद के निजी अस्पताल में सविता का इलाज करवाया गया. इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.

व्हीलचेयर पर जनसुनवाई में पहुंचा परिवार (ETV Bharat)

कलेक्टर मिशा सिंह ने परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए

कलेक्टर मिशा सिंह ने परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं. वहीं, इस परिवार का आरोप है कि उन्हें टक्कर मारने वाले बाइक सवार पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. दरअसल जनसुनवाई में मंगलवार को यह परिवार पहुंचा था.

आवेदक सविता पाटीदार ने बताया "13 जून को मैं पति मुकेश पाटीदार और दोनों बच्चों के साथ दो बत्ती रोड पर पैदल जा रही थी. तभी एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मैं और मेरा छोटा बेटा घायल हो गए. जिला अस्पताल में डॉक्टर ने रीड की हड्डी में फैक्चर बताया. इसके बाद अहमदाबाद जाकर रीड की हड्डी का ऑपरेशन करवाया इसमें काफी पैसे खर्च हो गए, दोनों बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई."

सविता के पति मुकेश पाटीदार ने बताया "दो बत्ती थाना पुलिस ने इस मामले में अब तक बाइक सवार पर कोई कार्रवाई नहीं की है. उल्टा बाइक सवार ने भी मेरे खिलाफ थाने में शिकायत कर दी. पत्नी के इलाज और परिवार की देखरेख की वजह से मैं अपना मजदूरी का काम भी नहीं कर पा रहा हूं. इस वजह से हम आर्थिक तौर पर काफी परेशान हैं. सविता ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई है जिसका समाधान करने की बजाय पुलिस उन्हें शिकायत वापस ले लेने के लिए कह रही है.

एएसपी ने भी थाना प्रभारी को आरोपी बाइक सवार पर कार्रवाई करने को कहा

बहरहाल दुर्घटना के शिकार हुए परिवार की पुलिस ने तो सुनवाई नहीं की, लेकिन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर मिशा सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी से पीड़ित परिवार को मदद करने के निर्देश दिए हैं. वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने भी थाना प्रभारी को टक्कर मारने वाले बाइक सवार पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : July 28, 2026 at 8:45 PM IST

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