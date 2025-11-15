ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थिति में झुलसी महिला, शिकंजे में आया प्रेमी! जानें, पूरा मामला

दुमका में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गयी है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गयी है.

Woman suffers serious burn injuries under suspicious circumstances in Dumka
दुमका पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीया महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. उसका इलाज पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चल रहा है. इसको लेकर पीड़िता के परिजनों ने प्रेमी पर गंभीरा आरोप लगाया है.

पीड़िता की मां ने उसके प्रेमी मोंगला देहरी और मोंगला की पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि आपसी लड़ाई-झगड़े में दोनों मिलकर मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी. इधर पुलिस में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हालांकि यह पूरी घटना 13 नवंबर की ही है पर पीड़िता जब जली तो पुलिस द्वारा गंभीरता दिखाते हुए उसे तत्काल इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया था. इस वजह से मामला प्रकाश में नहीं आया.

पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल

दरअसल, दो दिन पूर्व 13 नवंबर गुरुवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला गंभीर रूप से जल गई है. इस जानकारी को पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और महिला को पहले निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट अस्पताल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बर्धमान रेफर कर दिया.

पीड़िता की मां ने कराया एफआईआर

इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने पास के गांव मंझलाडीह के मोंगला देहरी और उसकी पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि इन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वह जल गई है. इधर पीड़िता की मां ने इस पूरे मामले को लेकर शिकारीपाड़ा थाना में कांड संख्या 120/25 दर्ज कराया है. जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 115(2), 118(2), 109 (1)3(5) अंकित किया गया है.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया है कि मोंगला देहरी और मेरी बेटी जो विधवा है, उन दोनों के बीच 03 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. लेकिन इधर कुछ महीनों से दोनों आपस में काफी लड़ाई-झगड़ा करते थे. इसी क्रम में 13 तारीख की रात मोंगला अपनी पत्नी के साथ मेरे मेरी बेटी के ससुराल पहुंचा और उसपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, जिससे वह पूरी तरह से जल गई है. इधर पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मोंगला को आज शनिवार को शिकारीपाड़ा बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी अमित लकड़ा ने बताया कि पीड़िता का इलाज बर्धमान में चल रहा है. जब वह बोल पाने की स्थिति में आएगी तो उनके बयान के बाद मामला ज्यादा कुछ क्लियर हो पाएगा. पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. इधर पीड़िता की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसके आधार पर प्रेमी को हमने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

इसे भी पढे़ं- नाराज पत्नी ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, चार महीने पहले हुई थी शादी

इसे भी पढ़ें- जंगल में मिली ठेकेदार की जली हुई लाश, दो दिन से था लापता

इसे भी पढे़ं- रिम्स अस्पताल के हॉस्टल की छत से आग लगाकर कूदा छात्र! तमिलनाडु के रहने वाले थे डॉ. मदन, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

BURNT UNDER SUSPICIOUS CONDITIONS
DUMKA
WOMAN SUFFERS SERIOUS BURN INJURIES
प्रेमी पर आग लगाने का आरोप
LOVE AFFAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.