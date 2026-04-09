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पिथौरागढ़ जिले में करंट लगने से महिला झुलसी, नैनीताल में जंगल में मिला लापता वनकर्मी का शव

पिथौरागढ़ जिले में दूरस्थ गांव में पेड़ पर पत्ती काटने के दौरान महिला को लगा करंट, नैनीताल के किलबरी जंगल में मिली वनकर्मी की लाश

Forest worker body found Nainital
किलबरी जंगल में मिला वनकर्मी का शव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 9:02 PM IST

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पिथौरागढ़/नैनीताल: बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ गांव बौंगाड़ में पेड़ से चारा पत्ती काटने के दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई. जिसे आनन-फानन में गोचर अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उधर, नैनीताल के किलबरी जंगल में लापता वनकर्मी का शव मिला है.

जानकारी के मुताबिक, बेरीनाग के बौंगाड़ गांव की सरस्वती देवी पत्नी हरीश राम (उम्र 48 वर्ष) गुरुवार यानी 9 अप्रैल को खेतों के पास बांज के पेड़ से पशुओं के लिए पत्तियां काट रही थी. इसी दौरान बगल से गुजर रही बिजली के तारों से पेड़ पर करंट आ गया. ऐसे में करंट लगने से महिला पेड़ से नीचे गिर गई.

वहीं, महिला के साथ आसपास चारा काट रही अन्य महिलाओं ने इसकी सूचना ग्रामीण को दी. पूर्व ग्राम प्रधान बौंगाड एवं बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज कार्की ने मौके से ही बिजली विभाग के अवर अभियंता से संपर्क किया. इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद की गई. करंट की चपेट में आने से घायल महिला को एंबुलेंस से उपचार के लिए थल गोचर अस्पताल ले जाया गया.

Woman Electrocuted Pithoragarh
करंट लगने से झुलसी महिला (फोटो सोर्स- Family Members)

वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला पंचायत सदस्य विमला देवी का कहना है कि कई स्थानों पर लॉपिंग नहीं होने से बिजली लाइनें झूल रही हैं और पेड़ों को छू रही हैं. ऐसे में किसी के साथ भी हादसा हो सकता है. उन्होंने यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जल्द पेड़ों की लॉपिंग करने की मांग की है.

"विभाग की ओर से समय-समय पर पेड़ों की लॉपिंग की जाती है. लाइनों का निरीक्षण कर जहां पर आवश्यकता होगी, वहां लॉपिंग की जाएगी. महिला को नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा."- दीपक कुमार, अवर अभियंता, विद्युत विभाग

बेरीनाग क्षेत्र में एक दशक के भीतर करंट से जान गंवा चुके 6 लोग: बेरीनाग क्षेत्र में पिछले एक दशक में बिजली के करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई. जिसमें तीन लाइन मैन समेत तीन अन्य लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, अलग-अलग क्षेत्रों में एक दर्जन लोग करंट लगने से झुलस गए हैं. जिसको लेकर लोगों में लगातार आक्रोश बना हुआ है.

Forest worker body found Nainital
गदेरे में संदिग्ध अवस्था में मिला वनकर्मी का शव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

नैनीताल के किलबरी जंगल में मिला वनकर्मी का शव: नैनीताल के नैना वन क्षेत्र से लापता चल रहे उपनल कर्मी दयाल सिंह का शव किलबरी वन विश्राम भवन के पास गदेरे में संदिग्ध अवस्था में मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन कार्की के मुताबिक, दयाल सिंह किलबरी वन विश्राम भवन में चौकीदार के पद पर तैनात थे. 5 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान वो अचानक लापता हो गए. काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया. विभागीय कर्मचारियों और परिजनों ने किलबरी एवं आसपास के वन क्षेत्रों में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली. मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने मल्लीताल कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई. इसी बीच किलबरी गेस्ट हाउस के पास गदेरे में उनका शव मिला है.

"दयाल सिंह का शव वन विभाग के किलबरी गेस्ट हाउस के पास गदेरे में मिला है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच कर ली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही वनकर्मी के मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल, वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुट हुई है."- मो. यूनुस, एसआई

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पिथौरागढ़ महिला को करंट लगा
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नैनीताल जंगल में वनकर्मी का शव
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