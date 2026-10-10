कैंसर की मार, ऊपर से आशियाना ढहने की चिंता, बेबस महिला ने सीएम से लगाई गुहार
केदारनाथ हाईवे के तिलवाड़ा में एनएच की खुदाई से चार मंजिला मकान पर मंडराया खतरा. कैंसर पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 9:25 AM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे के तिलवाड़ा मुख्य बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाली निर्माण के लिए की जा रही खुदाई एक चार मंजिला मकान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का कारण बन गई है. लगातार बारिश के बीच भवन को और नुकसान पहुंचने की आशंका ने मकान स्वामिनी प्रभा सकलानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं प्रभा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए मकान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका आरोप है कि फरवरी 2026 से अब तक तीन बार लिखित शिकायत देने के बावजूद संबंधित विभागों ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया.
खुदाई से नींव कमजोर होने का आरोप: प्रभा सकलानी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाली निर्माण के लिए फरवरी 2026 में खुदाई शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है. उनका आरोप है कि मकान के ठीक बाहर की जा रही खुदाई से भवन की नींव प्रभावित हो रही है और मकान आगे की ओर झुकने की आशंका बनी हुई है. लगातार बारिश के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई है. उन्हें डर है कि समय रहते भवन की तकनीकी जांच और जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो मकान को और नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि, भवन की वास्तविक स्थिति और नुकसान की वजह की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी.
तीन बार शिकायत, फिर भी समाधान का इंतजार: प्रभा का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और संबंधित समिति को तीन बार लिखित आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया. इसके बावजूद उन्हें अब तक कोई ठोस राहत नहीं मिली. उन्होंने पूर्व में की गई नाप-जोख पर भी सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि पहली नाप के दौरान मकान का करीब एक मीटर हिस्सा सड़क की सीमा में बताया गया था, लेकिन दोबारा नाप लेते समय पहले की सफेद पट्टी और मार्किंग को आधार नहीं बनाया गया. इसके बजाय नाली की ओर से नाप की गई, जिससे स्थिति में अंतर आया. प्रभा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
एक तरफ कैंसर का इलाज, दूसरी तरफ मकान की चिंता: प्रभा सकलानी ने बताया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं और पिछले छह माह से एम्स ऋषिकेश में उपचार करा रही हैं. गंभीर बीमारी और आर्थिक कठिनाइयों के बीच मकान को संभावित नुकसान की चिंता ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है. उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में अपने संसाधनों से मकान की मरम्मत कराना उनके लिए बेहद कठिन है. उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी परिस्थितियों को समझते हुए समय रहते आवश्यक कदम उठाएगा.
एनएच विभाग को भवनों को सुरक्षित रखते हुए निर्माण कार्य करने को कहा है. साथ ही हर दिन निर्माण कार्य की देख रेख करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को निर्माण कार्य से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
-विशाल मिश्रा,जिलाधिकारी
विकास कार्य का विरोध नहीं, सुरक्षा और न्याय की मांग: प्रभा ने स्पष्ट किया कि वह सड़क और नाली निर्माण जैसे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं. उनकी मांग केवल इतनी है कि निर्माण कार्य निर्धारित सीमा और तकनीकी मानकों के अनुसार हो तथा उनके मकान की सुरक्षा से समझौता न किया जाए. यदि भवन का कोई हिस्सा परियोजना की निर्धारित सीमा में आता है, तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाए.
वहीं, यदि मकान सीमा से बाहर है और खुदाई से उसे नुकसान पहुंचा है, तो तकनीकी आकलन के आधार पर उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए.उन्होंने मुख्यमंत्री से मकान की नींव और संरचना का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराने, पुरानी और नई नाप-जोख की जांच करने तथा खुदाई स्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की मांग की है. साथ ही, शिकायतों के निस्तारण में हुई देरी की जिम्मेदारी तय करने और संभावित नुकसान रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई की अपील की है.
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