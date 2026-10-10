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कैंसर की मार, ऊपर से आशियाना ढहने की चिंता, बेबस महिला ने सीएम से लगाई गुहार

बेबस महिला ने सीएम से लगाई गुहार ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे के तिलवाड़ा मुख्य बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाली निर्माण के लिए की जा रही खुदाई एक चार मंजिला मकान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का कारण बन गई है. लगातार बारिश के बीच भवन को और नुकसान पहुंचने की आशंका ने मकान स्वामिनी प्रभा सकलानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं प्रभा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए मकान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका आरोप है कि फरवरी 2026 से अब तक तीन बार लिखित शिकायत देने के बावजूद संबंधित विभागों ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया.

खुदाई से नींव कमजोर होने का आरोप: प्रभा सकलानी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाली निर्माण के लिए फरवरी 2026 में खुदाई शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है. उनका आरोप है कि मकान के ठीक बाहर की जा रही खुदाई से भवन की नींव प्रभावित हो रही है और मकान आगे की ओर झुकने की आशंका बनी हुई है. लगातार बारिश के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई है. उन्हें डर है कि समय रहते भवन की तकनीकी जांच और जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो मकान को और नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि, भवन की वास्तविक स्थिति और नुकसान की वजह की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी.