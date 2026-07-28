दौसा रेलवे स्टेशन पर चलती बरेली एक्सप्रेस में चढ़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला, बची जान
सत्संग में जा रही महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर फिसली. सिर और हाथ में आई गंभीर चोटें.
Published : July 28, 2026 at 9:42 AM IST
दौसा: रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बरेली एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास के दौरान अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह से फिसलती हुई रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. गनीमत रही कि समय रहते उसकी जान बच गई, लेकिन इस हादसे में उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं.
आरपीएफ पुलिस इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह ने बताया कि घायल महिला की पहचान गायत्री के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयपुर में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरेली एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थीं. दौसा जंक्शन पर ट्रेन के रुकने के दौरान वह पानी की बोतल लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गईं. इसी बीच ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया. महिला ने जल्दबाजी में वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के पायदान तथा प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह से सीधे ट्रैक पर जा गिरीं.
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यह दखे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया. जीआरपी (रेलवे पुलिस बल) के जवान तत्काल महिला की ओर दौड़े और उसे पकड़कर बाहर खींचने का प्रयास किया. हालांकि, तब तक महिला ट्रैक पर गिर चुकी थी. इसके बाद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में महिला के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंच गई. घायल महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. महिला की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे पुलिस के जवान महिला को बचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं.