ETV Bharat / state

दौसा रेलवे स्टेशन पर चलती बरेली एक्सप्रेस में चढ़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला, बची जान

ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी महिला को निकालते जीआरपी जवान ( photo credit- railway grp police )