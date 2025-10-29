बरेली में 22 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या; पति और देवर से हो रही पूछताछ
पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है. मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 6:59 AM IST
बरेली: जिले में एक 22 वर्षीय विवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई. उसकी लाश खून से लथपथ घर से ही बरामद की गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. परिवारवालों से पूछताछ की जा रही है. घटना मंगलवार रात बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में ओम सिटी कॉलोनी की है.
पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ओम सिटी कॉलोनी से सूचना मिली कि एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है.
एसपी ने बताया कि मृतका अनीता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. इस मामले में महिला के पति और उसके देवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर स्थिति और साफ होगी.
1 साल पहले हुई थी शादी: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका की पहचान अनिता (22) पत्नी अनिल, निवास ओम सिटी कॉलोनी, नवाबगंज के तौर पर हुई है. अनिता अपने पति अनिल और छोटे देवर सचिन के साथ रहती थी. अनिल और अनीता की शादी करीब 1 साल पहले धूमधाम से हुई थी.
पति और देवर ने क्या बताया: पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को पति अनिल अपने काम पर चला गया. अनिल का भाई सचिन भी अपने काम पर निकल गया. घर में सिर्फ अकेली अनिता रह गई थी.
मंगलवार की शाम जब सचिन नौकरी से वापस लौटा तो घर के बाहर ताला लगा था. इसके बाद अनिल भी घर पहुंचकर पत्नी अनिता को कॉल करने लगा. लेकिन बात नहीं हो पाई. तब घर का ताला तोड़कर देखा तो अनिता की लाश खून से लथपथ पड़ी थी. हंसिया से उसकी गला काटकर हत्या को अंजाम दिया गया था.
मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप: अनीता की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए. अनीता के मायके वालों ने आरोप लगाया कि शादी के वक्त लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए थे. शादी के कुछ समय बाद कार की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अनीता को प्रताड़ित करते थे.
