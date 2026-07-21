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गोंडा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में की चोरी, दोनों गिरफ्तार

खरगूपुर पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण व 50 हजार रुपये नगद बरामद.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में ही की चोरी, गिरफ्तार
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में ही की चोरी, गिरफ्तार (Woman steals from her own home collusion with lover both arrested in Gonda)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:59 AM IST

3 Min Read
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गोंडा: खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनापुर गांव में रहने वाली एक महिला और उसके मौसी के लड़के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसमें बाद दोनों ने साथ मिलकर घर में चोरी करने योजना बनाई. इसके बाद पत्नी पूनम ने विकास कसौधन के साथ मिलकर अपने पति के घर में चोरी की. सूचना पर मौके पर पहुंची तो दोनों ने नाटक कर घर में चोरी होने की सूचना दी. खरगूपुर पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे के बाद खुलासा करने हुए आरोपी पूनम व विकास को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने चांदी के आभूषण व 50 हजार रुपये नगद बरामद की. दोनों आरोपियों ने गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई में जुटी गई है.

पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर कमरे में रखे तीन बक्सों का ताला तोड़ा और बक्से में रखे लाखों रुपए कीमत का सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये व मोबाइल फोन चोरी कर लिए. घटना को वास्तविक चोरी का रूप देने के उद्देश्य से पूनम कसौधन ने स्वयं कमरे में रखे बक्से एवं आलमारी का सामान अस्त-व्यस्त कर बिखेर दिया.

अगले दिन सुबह उसने अपने परिजनों से झूठी कहानी बताते हुए कहा कि रात्रि में 9-10 अज्ञात चोर घर में घुस आए थे, जिन्होंने सोने-चांदी के आभूषण, नगदी रुपये और अन्य सामान चोरी कर लिया. उसके साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद उसके पति ने लवकुश पुत्र रामबचन ने खरगूपुर में लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई मांग की. इसके बाद पुलिस ने जांच में चौकने वाला खुलासा हुआ.

पुलिस जांच के दौरान पता चला कि महिला पूनम कसौधन का उसके मौसी लड़के विकाश कसौधन के साथ भाग कर शादी करना चाहती है. जिससे पहले दोनों ने मिलकर घर चोरी प्लान बना कर चोरी घटना अंजाम दिया.

वहीं सीओ योगेन्द्र सिंह ने बताया कि आज प्रात 6 बजे के आसपास 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरगूपुर के बिसुनपुर में कुछ चोरों के द्वारा एक घर में चोरी की गई है और जो घर में एक महिला थी, उसके साथ मारपीट की गई है और वह बेहोशी की अवस्था में है. सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस महिला ने बताया एक व्यक्ति उनके घर में पहले से बैठा हुआ था.

जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण सच सामने आ गया. फिलहाल पुलिस ने विकास कसौधन और पूनम को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है.

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