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'मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगी, तुम देखते रहियो', आगरा में महिलाओं का गजब प्रदर्शन

आगरा: सदर तहसील में समाधान दिवस पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. महिलाओं ने शनिवार दोपहर जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होने पर तहसील पर प्रदर्शन किया था. इस दौरान महिलाओं ने हाथ में तिरंगा और किसान यूनियन के डंडे लेकर पहुंची महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की. इसके बाद सरकारी सिस्टम से नाखुश महिलाओं ने अधिकारियों के सामने गाना गया, मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगी, तुम देखते रहियो तो अधिकारी सकते में आ गए. तहसील में आयोजित समाधान दिवस पर मौजूद अधिकारियों ने महिलाओं को जल्द ही समस्या के समाधान किये जाने का आश्वासन देकर शांत किया.

इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन महिला विंग की जिलाध्यक्ष सावित्री चाहर कर रही थीं. समाधान दिवस में महिलाओं का प्रदर्शन देखकर अधिकारी हैरान रह गए. मौजूद एडीएम सिटी यमुनाधार चौहान ने महिलाओं से बात की. उनकी समस्या सुनी. जिस पर किसान नेता सावित्री चाहर और महिलाओं ने बताया कि गांव नौमील में लंबे समय से जलभराव की सस्मया है. सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है. कई माह बीत गए. अब तक जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ है. जबकि, ग्राम प्रधान और ब्लॉक स्तर पर इस संबंध में कई बार शिकायत कर चुके हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इस पर ही महिलाएं सदर तहसील में प्रदर्शन करने के लिए आईं हैं. क्योंकि, जलभराव की वजह से आवागमन में कठिनाई होने के साथ ही गंदे पानी की वजह से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है. सबसे अधिक परेशानी बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है.