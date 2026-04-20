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शहनाई की जगह गूंजी चीखें, गिफ्ट के विवाद मे चाकू मारकर महिला की हत्या, 5 जख्मी

सिवान: जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में शादी की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान रविवार रात को कुछ ऐसा हुआ कि शादी की खुशियां मातम में बदल गई और हर तरफ चीख पुकार मच गई. शादी में गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कई लोगों को लहूलुहान कर दिया गया.

गिफ्ट को लेकर चाकूबाजी: शादी में गिफ्ट को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया. इस दौरान एक युवक ने अपने ही रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए हैं.

पांच जख्मी अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

युवक ने बुआ की हत्या की : जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार सिंह की शादी के दौरान लड़की पक्ष को ज्वेलरी देने के मुद्दे पर परिवार के भीतर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवक ने गुस्से में आकर अपने परिजनों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में उसकी बुआ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जांच में जुटी FSL: घटना की सूचना मिलते ही जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सिवान भेज दिया है. इस बीच, पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एफएसएल टीम को भी लगाया गया है.