ETV Bharat / state

शहनाई की जगह गूंजी चीखें, गिफ्ट के विवाद मे चाकू मारकर महिला की हत्या, 5 जख्मी

शादी में गिफ्ट देने को लेकर मामूली कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने ही रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर दिया.

MURDER IN SIWAN
सिवान में शादी के दौरान हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवान: जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में शादी की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान रविवार रात को कुछ ऐसा हुआ कि शादी की खुशियां मातम में बदल गई और हर तरफ चीख पुकार मच गई. शादी में गिफ्ट को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कई लोगों को लहूलुहान कर दिया गया.

गिफ्ट को लेकर चाकूबाजी: शादी में गिफ्ट को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक हो गया. इस दौरान एक युवक ने अपने ही रिश्तेदारों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए हैं.

MURDER IN SIWAN
पांच जख्मी अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

युवक ने बुआ की हत्या की : जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार सिंह की शादी के दौरान लड़की पक्ष को ज्वेलरी देने के मुद्दे पर परिवार के भीतर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और युवक ने गुस्से में आकर अपने परिजनों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में उसकी बुआ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जांच में जुटी FSL: घटना की सूचना मिलते ही जीबी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सिवान भेज दिया है. इस बीच, पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एफएसएल टीम को भी लगाया गया है.

"फर्द बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है."- पुरन कुमार झा,पुलिस अधीक्षक

पुलिस ने की लोगों से अपील: वहीं इस घटना के बाद सिवान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद को हिंसा में न बदलें और समस्या के समाधान के लिए पुलिस की मदद लें. आपात स्थिति में डायल-112 या हेल्पलाइन नंबर 9031683607 पर संपर्क करें. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें

33 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया महिला का शव, शादी के 6 महीने बाद हुई थी मौत

बिहार में फिल्म दृश्यम स्टाइल में हत्याकांड..दो साल बाद खुला राज

बिहार में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, 15 दिन पहले जेल से छूटकर आया था पति

TAGGED:

सिवान में हत्या
MURDER OVER WEDDING GIFT IN SIWAN
SIWAN NEWS
SIWAN CRIME
MURDER IN SIWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.