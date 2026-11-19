पलामू के मेदिनीनगर में महिला को चाकू गोदकर मार डाला, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका
पलामू में हत्या की वारदात हुई है. एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : November 19, 2026 at 1:48 PM IST
पलामू: पलामू के मेदिनीनगर के नावाटोली एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. महिला के सिर में पांच से छह जगह चाकू से वार किया गया है. मृत महिला की पहचान साधना सिंह के रूप में हुई है. साधना सिंह के पति जमशेदपुर के नौकरी करते हैं, जबकि बेटी भी बाहर पढ़ाई करती है. घटना बुधवार की देर रात की है. गुरुवार के 11:00 बजे के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है.
एक संदिग्ध हिरासत में
पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और एक युवक को हिरासत में लिया गया है.
घर में अकेली थी महिला
टाउन थाना प्रभारी के अनुसार, महिला घर में अकेली थी. किराएदार मोटर चालू करने के लिए साधन देवी को लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी. बाद में किराएदारों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो महिला को मृत पाया.
इधर, मृतका की बड़ी बहन संध्या कुमारी ने बताया कि उनकी बहन का संबंध राजा अंसारी उर्फ युनूस अंसारी के साथ था, जो प्लंबर का कार्य करता था. वह लगातार धमकी दे रहा था. अगस्त महीने में तीज के दौरान दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था.
खोजी कुत्ता की मदद से ढूंढा जा रहा सुराग
इधर, पुलिस स्निपर डॉग के माध्यम से हत्या के आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. पुलिस मामले में विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर से परिजन पलामू के लिए रवाना हो गए हैं.
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