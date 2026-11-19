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पलामू के मेदिनीनगर में महिला को चाकू गोदकर मार डाला, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

मृतका की फाइल फोटो. ( ETV BHARAT )

पलामू: पलामू के मेदिनीनगर के नावाटोली एक महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. महिला के सिर में पांच से छह जगह चाकू से वार किया गया है. मृत महिला की पहचान साधना सिंह के रूप में हुई है. साधना सिंह के पति जमशेदपुर के नौकरी करते हैं, जबकि बेटी भी बाहर पढ़ाई करती है. घटना बुधवार की देर रात की है. गुरुवार के 11:00 बजे के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है.

एक संदिग्ध हिरासत में