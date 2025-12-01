ETV Bharat / state

रांची में महिला की हत्या, पति गंभीर रूप से घायल, विवाद या साजिश? जांच में जुटी पुलिस

रांची: राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र से सोमवार को सनसनीखेज मामला सामने आया. अनगड़ा के हेहल टोल प्लाजा के पास रहने वाली ममता करमाली की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई है. वहीं ममता के पति लालू करमाली भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए.

क्या है पूरा मामला

रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई. महिला के घर से उसका गला रेता हुआ शव मिला है. जबकि महिला के पति भी धारदार हथियार के हमले में गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक की पहचान ममता करमाली और घायल की पहचान उनके पति लालू करमाली के रूप में हुई है.

पुलिस को घटना की जानकारी सोमवार की शाम को हुई. पुलिस के द्वारा घायल लालू करमाली को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से घायल होने की वजह से लालू का बयान पुलिस नहीं ले पाई है. पुलिस के अनुसार, यह वारदात सोमवार की शाम लगभग चार बजे दंपती के घर में हुई. मामले की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को दी गई.

खून से लथपथ थे दोनों

घटना की जानकारी मिलने के बाद जब अनगड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से सने दोनों पति पत्नी मिले. दोनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां ममता देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि लालू करमाली की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

