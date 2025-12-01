रांची में महिला की हत्या, पति गंभीर रूप से घायल, विवाद या साजिश? जांच में जुटी पुलिस
रांची के अनगड़ा में एक महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. महिला का पति भी घायल है.
Published : December 1, 2025 at 7:58 PM IST
रांची: राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र से सोमवार को सनसनीखेज मामला सामने आया. अनगड़ा के हेहल टोल प्लाजा के पास रहने वाली ममता करमाली की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई है. वहीं ममता के पति लालू करमाली भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए.
क्या है पूरा मामला
रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई. महिला के घर से उसका गला रेता हुआ शव मिला है. जबकि महिला के पति भी धारदार हथियार के हमले में गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक की पहचान ममता करमाली और घायल की पहचान उनके पति लालू करमाली के रूप में हुई है.
पुलिस को घटना की जानकारी सोमवार की शाम को हुई. पुलिस के द्वारा घायल लालू करमाली को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से घायल होने की वजह से लालू का बयान पुलिस नहीं ले पाई है. पुलिस के अनुसार, यह वारदात सोमवार की शाम लगभग चार बजे दंपती के घर में हुई. मामले की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को दी गई.
खून से लथपथ थे दोनों
घटना की जानकारी मिलने के बाद जब अनगड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से सने दोनों पति पत्नी मिले. दोनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां ममता देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि लालू करमाली की स्थिति नाजुक बनी हुई है.
जांच में जुटी पुलिस
सिल्ली डीएसपी अनुज ने बताया कि ममता देवी की धारदार हथियार से मार कर हत्या की गई है. जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय दंपती के घर में कोई मौजूद नहीं था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल की टीम को बुला कर भी जांच की गई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने धारदार हथियार से दंपती पर हमला किया और वारदात के बाद फरार हो गया. पुलिस को दंपती के घर के ही किसी सदस्य पर हत्या का शक है. दंपती का एक रिश्तेदार वारदात के बाद घर से फरार है, पुलिस को उस पर भी शक है, उसकी तलाश की जा रही है.
ग्रामीणों से भी हुई पूछताछ
हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए ग्रामीण एसपी के द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया है. कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई ग्रामीणों से भी पूछताछ की है. जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से घायल लालू करमाली का गांव में ग्रिल का कारोबार है.
