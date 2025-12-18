'ससुराल भेजा जाए, या इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए...'; सहारनपुर में महिला ने DM से लगाई गुहार, SSP ने कहा- जांच के आदेश दिए गए
एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Published : December 18, 2025 at 9:48 PM IST
सहारनपुर : जिले में छत्तीसगढ़ की एक महिला गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई. हाथ में तख्ती लिए महिला ने जिलाधिकारी से न सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई, बल्कि न्याय ना मिलने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है. जिसके बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने पीड़िता को इन्साफ दिलाने का आश्वासन दिया. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने बिना तलाक दिए ही दूसरी महिला से निकाह कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है.
पीड़िता हिना ने बताया कि मई 2019 को उसका निकाह सहारनपुर के थाना जनकपुरी इलाके में रहने वाले अब्दुल के साथ हुआ था. पीड़िता के मुताबिक़ निकाह के वक्त उसके पिता ने 50 लाख रूपये से ज्यादा खर्च किये थे. आरोप है कि शादी में पिता ने दहेज में कार, गहने और पांच लाख रुपये नकद दिए थे.
उसका आरोप है कि ससुराल वालों ने कहा कि पिता से 50 लाख रुपये लाने होंगे, नहीं तो वापस मत आना. हताश होकर मैं छत्तीसगढ़ में अपने माता-पिता के पास वापस चली गई. इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरी जानकारी के बिना दूसरी शादी कर ली है.
पीड़िता का आरोप है कि मुझे न तो ससुराल में रहने का हक मिला और न ही दहेज उत्पीड़न मामले में कोई सख्त कदम उठाया गया. गुरुवार को पीड़िता जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचीं और अधिकारियों को आपबीती सुनाई और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए.
पीड़िता ने कहा कि या तो उसे सम्मान के साथ ससुराल वापस भेजा जाए, या उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए. वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी है और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद वह अपने दफ्तर से बाहर आए और पीड़िता से उसकी शिकायत सुनी.
जिलाधिकारी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह पूरे मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे. महिला ने जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन सौंपा. जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. महिला को संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है ताकि पूरे मामले की ठीक से जांच की जा सके.
इस मामले में एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि थाना जनकपुरी पुलिस को मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
