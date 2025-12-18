ETV Bharat / state

'ससुराल भेजा जाए, या इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए...'; सहारनपुर में महिला ने DM से लगाई गुहार, SSP ने कहा- जांच के आदेश दिए गए

सहारनपुर : जिले में छत्तीसगढ़ की एक महिला गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई. हाथ में तख्ती लिए महिला ने जिलाधिकारी से न सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई, बल्कि न्याय ना मिलने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है. जिसके बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने पीड़िता को इन्साफ दिलाने का आश्वासन दिया. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने बिना तलाक दिए ही दूसरी महिला से निकाह कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है.

पीड़िता हिना ने बताया कि मई 2019 को उसका निकाह सहारनपुर के थाना जनकपुरी इलाके में रहने वाले अब्दुल के साथ हुआ था. पीड़िता के मुताबिक़ निकाह के वक्त उसके पिता ने 50 लाख रूपये से ज्यादा खर्च किये थे. आरोप है कि शादी में पिता ने दहेज में कार, गहने और पांच लाख रुपये नकद दिए थे.

उसका आरोप है कि ससुराल वालों ने कहा कि पिता से 50 लाख रुपये लाने होंगे, नहीं तो वापस मत आना. हताश होकर मैं छत्तीसगढ़ में अपने माता-पिता के पास वापस चली गई. इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरी जानकारी के बिना दूसरी शादी कर ली है.



पीड़िता का आरोप है कि मुझे न तो ससुराल में रहने का हक मिला और न ही दहेज उत्पीड़न मामले में कोई सख्त कदम उठाया गया. गुरुवार को पीड़िता जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचीं और अधिकारियों को आपबीती सुनाई और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए.