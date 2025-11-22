ETV Bharat / state

वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पहली बार पकड़ी गई महिला तस्कर

पलामूः वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं पलामू टाइगर रिजर्व के एक संयुक्त टीम ने वन्य जीवों के तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम की कार्रवाई में पहली बार कोई महिला तस्कर पकड़ी गई है जबकि वन्यजीवों के कई संवेदनशील अंग भी बरामद हुए हैं.

पिछले कुछ दिनों से पलामू और लातेहार के इलाके में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, पलामू टाइगर रिजर्व एवं पलामू वन विभाग की एक संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है. इस कार्रवाई के दौरान लातेहार के महुआडांड़ और गारू के इलाके में छापेमारी की गई. इस छापेमारी में छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास तीन देसी बंदूक, चार किलो पैंगोलिन का स्कल, बाघ की उल्टी, वन्य जीव के हड्डी का पाउडर, मोर का पैर बरामद हुआ है. इस कार्रवाई के दौरान पहली बार कोई महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. महिला तस्कर के घर से ही सभी बंदूक बरामद हुआ है.

पलामू में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बरामद सामान (ETV Bharat)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्करों में एक महिला है जिसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. फिलहाल कार्रवाई चल रही है और कई इलाकों में छापेमारी भी हो रही है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई संवेदनशील वन जीव के संवेदनशील अंग भी मिले हैं. साथ ही बाघ की उल्टी भी मिली है. दरअसल बाघ किसी वन्य जीव को खाता है तो उसके बाल उल्टी के रूप में बाहर निकलते है. इन सभी से पूछताछ की जा रही है जिसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है.