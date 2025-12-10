ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में चढ़ रही महिला का फिसला पैर, ASI ने लपक कर पकड़ा नहीं तो..

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसला ( ETV Bharat )

भागलपुर: 'चलती ट्रे में ना चढ़ें..' रेलवे की ओर से लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे. इसका उदाहरण भागलपुर में देखने को मिला, जब एक महिला का पैर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसल गया. हालांकि मसीहा बनकर प्लेटफार्म पर मौजूद RPF पुलिस ने जान बचा ली. भागलपुर जंक्शन की घटना: घटना भागलपुर जंक्शन की है. घटना का वीडियो प्लेटफार्म नंबर 01 पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी वह फिसल गई. प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ ने पकड़कर खींच लिया. जिससे महिला बाल बाल बच गई. चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसला (ETV Bharat) किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस से घटना: आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) संजीव कुमार झा के कारण महिला की जान बच गई. उन्होंने बताया कि घटना लगभग 4:35 बजे की है. ASI ट्रेन संख्या 13410 डाउन में किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस को सुरक्षित रूप से पास कराने के लिए मुख्य द्वार स्थित पोस्ट ऑफिस संख्या 01 के पास राउंड कर रहे थे.