ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में चढ़ रही महिला का फिसला पैर, ASI ने लपक कर पकड़ा नहीं तो..

भागलपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसल गया. गनीमत रही कि मौके पर RPF पुलिस ने बचा लिया.

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसला
चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 10, 2025 at 10:08 AM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर: 'चलती ट्रे में ना चढ़ें..' रेलवे की ओर से लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे. इसका उदाहरण भागलपुर में देखने को मिला, जब एक महिला का पैर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसल गया. हालांकि मसीहा बनकर प्लेटफार्म पर मौजूद RPF पुलिस ने जान बचा ली.

भागलपुर जंक्शन की घटना: घटना भागलपुर जंक्शन की है. घटना का वीडियो प्लेटफार्म नंबर 01 पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी वह फिसल गई. प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ ने पकड़कर खींच लिया. जिससे महिला बाल बाल बच गई.

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला का पैर फिसला (ETV Bharat)

किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस से घटना: आरपीएफ पोस्ट भागलपुर के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) संजीव कुमार झा के कारण महिला की जान बच गई. उन्होंने बताया कि घटना लगभग 4:35 बजे की है. ASI ट्रेन संख्या 13410 डाउन में किउल-मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस को सुरक्षित रूप से पास कराने के लिए मुख्य द्वार स्थित पोस्ट ऑफिस संख्या 01 के पास राउंड कर रहे थे.

लपक कर पड़े ASI: राउंड के दौरान ASI की नजर एक महिला पर पड़ी, जो धीरे-धीरे गति पकड़ रही ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी. महिला का पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगी. जैसे ही ASI ने स्थिति देखी, उन्होंने बिना समय गंवाए दौड़कर महिला को पकड़ा और पीछे की ओर खींच लिया.

सूझबूझ से हादसा टला: घटना स्थल पर मौजूद लोग भी कुछ क्षण के लिए दहशत में आ गए, लेकिन ASI की सूझबूझ ने हादसे को टाल दिया. पूछताछ में महिला ने अपना नाम सोनी देवी बताई. कहलगांव के कालीगंज के रहने वाली थी. कहा कि वह जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थीं.

चलती ट्रेन में चढ़ना खतरनाक
चलती ट्रेन में चढ़ना खतरनाक (Indian Railway)

राहत की सांस ली: हादसे से बचने के बाद सोनी देवी ने राहत की सांस ली. इस दौरान महिला और अन्य लोगों से ऐसा ना करने की अपील की. रेलवे प्रशासन ने भी ASI संजीव कुमार झा की तत्पर कार्रवाई की सराहना की है.

"चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि एक गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है. अगर ट्रेन खुल गयी है तो रूक जाएं. ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. महिला को बचा लिया गया है." -संजीव कुमार झा, ASI, RPF

ये भी पढ़ें: बिहार में चलती ट्रेन में लूटपाट, विरोध करने पर लड़की को बाहर फेंका, हुई मौत

Last Updated : December 10, 2025 at 10:22 AM IST

TAGGED:

चलती ट्रेन से पैर फिसला
भागलपुर जंक्शन
BHAGALPUR JUNCTION
BIHAR NEWS
BHAGALPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.