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महराजगंज में घर के बाहर सो रही महिला की हत्या, दो संदिग्ध हिरासत में

महराजगंज: जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रही 40 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप है. महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. परिजनों ने गांव के दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जबकि फोरेंसिक टीम साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.

सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम के आनुसार, श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़वा में शुक्रवार सुबह रूखमणी (40) पत्नी शिव नारायण का शव घर के बाहर खाट पर मिला, उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात गांव के दो युवकों से किसी बात को लेकर रूखमणी का विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के बाद दोनों युवक घर पहुंचे, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. रात के खाने के बाद रूखमणी घर के बाहर सो गई थीं. शुक्रवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो वह मृत मिलीं.