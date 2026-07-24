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महराजगंज में घर के बाहर सो रही महिला की हत्या, दो संदिग्ध हिरासत में

महराजगंज में 40 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप.

महराजगंज में महिला की हत्या
महराजगंज में महिला की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:36 PM IST

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महराजगंज: जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रही 40 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप है. महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. परिजनों ने गांव के दो युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जबकि फोरेंसिक टीम साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.

सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम के आनुसार, श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़वा में शुक्रवार सुबह रूखमणी (40) पत्नी शिव नारायण का शव घर के बाहर खाट पर मिला, उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात गांव के दो युवकों से किसी बात को लेकर रूखमणी का विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के बाद दोनों युवक घर पहुंचे, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. रात के खाने के बाद रूखमणी घर के बाहर सो गई थीं. शुक्रवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो वह मृत मिलीं.

सूचना पर श्यामदेउरवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

मृतका मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती थीं. उनके पति शिव नारायण मंदबुद्धि बताए जाते हैं. परिवार में चार बच्चे हैं. घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रभारी निरीक्षक अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

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