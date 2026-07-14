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अजीबोगरीब मामलाः थाना में लड़की का हंगामा, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में प्रेमी को थप्पड़ से किया बेहोश

दुमकाः प्रेम प्रसंग के विवाद में सोमवार को दुमका नगर थाना परिसर में उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां पुलिस की मौजूदगी में मारपीट भी हुई.

पुलिस की मौजूदगी में प्रेमिका ने प्रेमी की कनपट्टी पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ लगते ही युवक थाना परिसर में ही गिर पड़ा और छटपटाते हुए बेहोश हो गया. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने तत्काल बेहोश युवक को जीप से फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीजेएमसीएच) पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. थाना प्रभारी अशोक राम के अनुसार युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कुछ वर्ष पहले पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तलवा गांव निवासी अशोक मुर्मू के दुमका में हॉस्टल में रहकर एसपी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था. इस बीच पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान दुमका जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती से हो गई. बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया.

बताया जाता है कि दोनों काफी दिनों तक साथ भी रहे. इसके बाद युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन युवक ने खुद को बेरोजगार होने का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया और बोलचाल बंद करते हुए धीरे-धीरे उससे दूरी बना ली. इतना ही नहीं वह काम करने के लिए तमिलनाडु चला गया.

नगर थाना में की लिखित शिकायत

प्रेमी की बेवफाई परेशान प्रेमिका ने नगर थाना में युवक के विरुद्ध लिखित शिकायत दी. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए युवक के परिजनों को थाना बुलाया. परिजनों ने अशोक मुर्मू को तमिलनाडु से वापस बुलाया. आज सोमवार को अशोक अपनी मां और मौसी के साथ थाना पहुंचा जबकि दूसरी ओर युवती और उसके परिजन भी पहुंचे.