खेत में मिला महिला का कंकाल, मंगलसूत्र से पति ने की पत्नी की पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस

डूंगरपुर: आसपुर थाना क्षेत्र के पारडा सोलंकी गांव में एक महिला का जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. घटना के बाद सनसनी फैल गई. महिला सुबह से घर से निकल गई थी. इसके बाद पति 5 घंटे तक उसे ढूंढता रहा. खेतों में ही धुंआ उठते देख, वहां पहुंचा तो पत्नी की लाश जलती हुई मिली. खोपड़ी के पास ही मंगलसूत्र को देख उसने पत्नी की पहचान की.

आसपुर थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि धनजी पुत्र मावजी बुझ मीणा निवासी पारड़ा सोलंकी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि गत 4 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे उसकी पत्नी सजू बुज घर से निकल गई थी. इसके बाद वह काफी देर तक वापस घर नहीं आई. जिस पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा. जिस पर आसपास के रिश्तेदारों और लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन सजू के बारे में कुछ पता नहीं लगा. वह अपने पीहर भी नहीं गई थी. तलाश के दौरान ही घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में धूंआ उठता हुआ दिखाई दिया. जिस पर धनजी बुझ मौके पर पहुंचा, तो वहां पर जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली.