खेत में मिला महिला का कंकाल, मंगलसूत्र से पति ने की पत्नी की पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस
पति का कहना है कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी. उसे डरावने सपने आते थे.
Published : December 5, 2025 at 2:01 PM IST
डूंगरपुर: आसपुर थाना क्षेत्र के पारडा सोलंकी गांव में एक महिला का जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. घटना के बाद सनसनी फैल गई. महिला सुबह से घर से निकल गई थी. इसके बाद पति 5 घंटे तक उसे ढूंढता रहा. खेतों में ही धुंआ उठते देख, वहां पहुंचा तो पत्नी की लाश जलती हुई मिली. खोपड़ी के पास ही मंगलसूत्र को देख उसने पत्नी की पहचान की.
आसपुर थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि धनजी पुत्र मावजी बुझ मीणा निवासी पारड़ा सोलंकी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि गत 4 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे उसकी पत्नी सजू बुज घर से निकल गई थी. इसके बाद वह काफी देर तक वापस घर नहीं आई. जिस पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा. जिस पर आसपास के रिश्तेदारों और लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन सजू के बारे में कुछ पता नहीं लगा. वह अपने पीहर भी नहीं गई थी. तलाश के दौरान ही घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में धूंआ उठता हुआ दिखाई दिया. जिस पर धनजी बुझ मौके पर पहुंचा, तो वहां पर जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली.
पढ़ें: बाड़मेर में पहाड़ियों के पास मिला मानव कंकाल, डीएनए जांच से होगी पहचान
थानाधिकारी ने बताया कि कंकाल की खोपड़ी के पास मंगलसूत्र मिला. पति का दावा है कि मंगलसूत्र उसकी पत्नी का है. साथ ही कुछ दूर झाड़ियों में एक पर्स मिला. इसमें 500 रुपए रखे हुए थे. पति का कहना है कि यह पर्स उसकी पत्नी का है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. आसपुर पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटना से जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठे किए. पति ने बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी. उसे रात के समय डरावने सपने आते थे. मर जाने और आत्महत्या करने जैसी बातें करती थी. फिलहाल पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच में जुटी है.