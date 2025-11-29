कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार, अंबाला ACB ने 85 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा

कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार, अंबाला ACB ने 85 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा
एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की टीम ने कुरुक्षेत्र महिला थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर सत्यवंती को ₹85000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
Published : November 29, 2025 at 8:46 AM IST
कुरुक्षेत्र: एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला और कुरुक्षेत्र की टीम ने महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला SI ने रेप केस से नाम निकालने के लिए शख्स से एक लाख रुपये मांगे थे. दोनों की डील एक लाख रुपये में तय हुई थी. जिसके मुताबिक शिकायतकर्ता ने महिला SI को 15 हजार रुपये पहले ही दे दिए थे.
कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार: जब महिला SI ने शिकायतकर्ता पर बकाया 85 हजार रुपये देने का दबाव बनाया, तो उसने मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी. शिकायत मिलने पर एसीबी ने महिला एसआई को रंगेहाथ गिरफ्तार किया.
महिला ने दर्ज कराया था रेप का केस: दरअसल, महिला ने सेक्टर-8 के रहने वाले ईश्वर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था. महिला के मुताबिक ईश्वर ने उसके साथ करीब 5 साल तक होटल में ले जाकर संबंध बनाए. इस मामले की जांच एसआई सत्यवंती कर रही थी. ईश्वर का आरोप है कि SI सत्यवंती ने उसका नाम बाहर निकालने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे.
केस से नाम बाहर निकालने की एवज में मांगी थी रिश्वत: ईश्वर के मुताबिक, वो एसआई को 15 हजार रुपये पहले दे चुका था. अब एसआई उस पर बाकी रकम देने का दबाव डाल रही थी. जिसकी शिकायत उसने एसीबी अंबाला को दी. इस पर एसीबी अंबाला की टीम ने मामले में धरपकड़ के लिए जाल बिछाया. एसीबी इंस्पेक्टर नन्ही देवी की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की. उन्होंने ईश्वर को 85 हजार रुपये के चिह्नित नोट देकर SI के पास महिला थाने में भेजा.
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की कार्रवाई: शुक्रवार को शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए महिला थाने में बुलाया था. इसी दौरान एसीबी ने एसआई को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया. उसके पास से शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए 85 हजार रुपये बरामद किए
ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, दुकानदार की हत्या के बाद से थे फरार
ये भी पढ़ें- सोनीपत में टायर फटा, कैंटर पलटा… और हाईवे बन गया ‘मछली मंडी’, NH-44 पर बिखरी मछलियां, लोगों की लगी भीड़