कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार, अंबाला ACB ने 85 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा

कुरुक्षेत्र: एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला और कुरुक्षेत्र की टीम ने महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला SI ने रेप केस से नाम निकालने के लिए शख्स से एक लाख रुपये मांगे थे. दोनों की डील एक लाख रुपये में तय हुई थी. जिसके मुताबिक शिकायतकर्ता ने महिला SI को 15 हजार रुपये पहले ही दे दिए थे.

कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार: जब महिला SI ने शिकायतकर्ता पर बकाया 85 हजार रुपये देने का दबाव बनाया, तो उसने मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी. शिकायत मिलने पर एसीबी ने महिला एसआई को रंगेहाथ गिरफ्तार किया.

कुरुक्षेत्र में महिला SI रिश्वत लेते गिरफ्तार (Etv Bharat)

महिला ने दर्ज कराया था रेप का केस: दरअसल, महिला ने सेक्टर-8 के रहने वाले ​​​ईश्वर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था. महिला के मुताबिक ईश्वर ने उसके साथ करीब 5 साल तक होटल में ले जाकर संबंध बनाए. इस मामले की जांच एसआई सत्यवंती कर रही थी. ईश्वर का आरोप है कि SI सत्यवंती ने उसका नाम बाहर निकालने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे.