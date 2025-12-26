ETV Bharat / state

गुरुग्राम में महिला पर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 महीने पहले हुई दोस्ती के बाद महिला पर बनाया शादी का दबाव, मना करने पर की फायरिंग

गुरुग्राम में महिला पर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )