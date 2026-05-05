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दरभंगा में महिला से छेड़छाड़, सड़क पर घसीटा फिर, गोली मारी

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में आजकल मनचलों की मनमानी चरम सीमा पर है. बीते रविवार की शाम कुशेश्वरस्थान थाना के गोठानी मोड़ के पास बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी. जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने महिला को सतीघाट पीएचसी ले गए, जहां से DMCH रेफर कर दिया गया.

छेड़खानी के विरोध पर मारी गोली: जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के इस्लामपुर के पास घात लगाये दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने काम से लौट रही महिला को घेर लिया. पहले छेड़खानी की, जब महिला इसका विरोध करने लगी तो मनचले उसे घसीटने लगे. विरोध करने पर इनमें से एक ने बंदूक निकालकर गोली चला दी.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

पैर में लगी गोलीछ जानकारी के अनुसार महिला के दाएं पैर में गोली लगी है. इसी दौरान कुछ अन्य महिलाओं के पहुंच जाने पर वे लोग फरार हो गए. घायल महिला की पहचान वरणा पंचायत के मेंथा गांव निवासी के रूप में हुई है. अन्य महिलाओं के साथ सौहरबा से मजदूरी कर लौट रही थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.

"हम लोग काम से घर लौट रहें थे. पहले से चार लोग मौजूद थे, जिसमें रघेपुरा के सुरेंद्र यादव और चंदन यादव पहले छीना-झपटी करने की कोशिश की. जब जब हमलोगों ने विरोध किया तो मारपीट की और गोली मार दी." -पीड़ित महिला