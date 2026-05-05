दरभंगा में महिला से छेड़छाड़, सड़क पर घसीटा फिर, गोली मारी
दरभंगा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को पहले घसीटा और फिर गोली मारकर घायल कर दिया.
Published : May 5, 2026 at 5:28 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में आजकल मनचलों की मनमानी चरम सीमा पर है. बीते रविवार की शाम कुशेश्वरस्थान थाना के गोठानी मोड़ के पास बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी. जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने महिला को सतीघाट पीएचसी ले गए, जहां से DMCH रेफर कर दिया गया.
छेड़खानी के विरोध पर मारी गोली: जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के इस्लामपुर के पास घात लगाये दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने काम से लौट रही महिला को घेर लिया. पहले छेड़खानी की, जब महिला इसका विरोध करने लगी तो मनचले उसे घसीटने लगे. विरोध करने पर इनमें से एक ने बंदूक निकालकर गोली चला दी.
पैर में लगी गोलीछ जानकारी के अनुसार महिला के दाएं पैर में गोली लगी है. इसी दौरान कुछ अन्य महिलाओं के पहुंच जाने पर वे लोग फरार हो गए. घायल महिला की पहचान वरणा पंचायत के मेंथा गांव निवासी के रूप में हुई है. अन्य महिलाओं के साथ सौहरबा से मजदूरी कर लौट रही थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.
"हम लोग काम से घर लौट रहें थे. पहले से चार लोग मौजूद थे, जिसमें रघेपुरा के सुरेंद्र यादव और चंदन यादव पहले छीना-झपटी करने की कोशिश की. जब जब हमलोगों ने विरोध किया तो मारपीट की और गोली मार दी." -पीड़ित महिला
क्या कहते हैं पुलिस पदाधिकारी?: इस पूरे मामले पर कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष छानबीन में जुट गए हैं. उन्होंने मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना की जांच की जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक पीड़ित महिला के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है. महिला का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। फिलहाल घायल महिला का इलाज डीएमसीएच के डॉ. रामाशीष यादव के यूनिट किया जा रहा है." - गौरव प्रसाद, थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान
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