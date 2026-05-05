ETV Bharat / state

दरभंगा में महिला से छेड़छाड़, सड़क पर घसीटा फिर, गोली मारी

दरभंगा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को पहले घसीटा और फिर गोली मारकर घायल कर दिया.

Woman Shot In Darbhanga
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 5, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में आजकल मनचलों की मनमानी चरम सीमा पर है. बीते रविवार की शाम कुशेश्वरस्थान थाना के गोठानी मोड़ के पास बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी. जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने महिला को सतीघाट पीएचसी ले गए, जहां से DMCH रेफर कर दिया गया.

छेड़खानी के विरोध पर मारी गोली: जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के इस्लामपुर के पास घात लगाये दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने काम से लौट रही महिला को घेर लिया. पहले छेड़खानी की, जब महिला इसका विरोध करने लगी तो मनचले उसे घसीटने लगे. विरोध करने पर इनमें से एक ने बंदूक निकालकर गोली चला दी.

Woman Shot In Darbhanga
दरभंगा मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

पैर में लगी गोलीछ जानकारी के अनुसार महिला के दाएं पैर में गोली लगी है. इसी दौरान कुछ अन्य महिलाओं के पहुंच जाने पर वे लोग फरार हो गए. घायल महिला की पहचान वरणा पंचायत के मेंथा गांव निवासी के रूप में हुई है. अन्य महिलाओं के साथ सौहरबा से मजदूरी कर लौट रही थी. इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया.

"हम लोग काम से घर लौट रहें थे. पहले से चार लोग मौजूद थे, जिसमें रघेपुरा के सुरेंद्र यादव और चंदन यादव पहले छीना-झपटी करने की कोशिश की. जब जब हमलोगों ने विरोध किया तो मारपीट की और गोली मार दी." -पीड़ित महिला

Woman Shot In Darbhanga
कुशेश्वरस्थान थाना (ETV Bharat)

क्या कहते हैं पुलिस पदाधिकारी?: इस पूरे मामले पर कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष छानबीन में जुट गए हैं. उन्होंने मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना की जांच की जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक पीड़ित महिला के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है. महिला का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। फिलहाल घायल महिला का इलाज डीएमसीएच के डॉ. रामाशीष यादव के यूनिट किया जा रहा है." - गौरव प्रसाद, थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान

ये भी पढ़ें:

बिहार में प्यार करने की खौफनाक सजा, युवक की गोली मारकर हत्या

दरभंगा के होटल के कमरे से मिली सुपौल के व्यवसायी की लाश, दो दिनों से नहीं निकले थे बाहर

TAGGED:

WOMAN SHOT IN DARBHANGA
MOLESTATION IN DARBHANGA
दरभंगा में महिला को गोली मारी
दरभंगा में छेड़खानी
DARBHANGA WOMAN SHOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.