ETV Bharat / state

नोएडा में युवती ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की पिस्टल से खुद को मारी गोली, मामले में जांच शुरू

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र से शुक्रवार को सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां एक पार्टी के दौरान युवती ने दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल की पिस्टल से खुद को गोली मार ली. युवती को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने कॉन्स्टेबल को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल को जब्त कर लिया है.

थाना प्रभारी कृष्णा गोपाल शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार, थाना बिसरख पर एक निजी अस्पताल का मेमो मिला था, जिसके अनुसार एक महिला को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है. बिसरख पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जानकारी की तो पता चला एक व्यक्ति ने महिला को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जिसके बाद वह चला गया. डॉक्टर ने गन शॉट इंजरी बताई है. पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को हिरासत में लिया तो पता चला कि वह दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल है. घटना में इस्तेमाल हुई पिस्टल भी बरामद की गई है.