बिहार में घर में घुसकर BSF जवान की मां की हत्या, चार बदमाशों ने गोलियों से भूना
गोपालगंज में बाइक सवार चार बदमाशों ने BSF जवान की मां की हत्या कर दी है. सिर और बांह में गोली लगने से मौत. पढ़ें-
Published : November 17, 2025 at 1:31 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत समईल गांव में रविवार रात बाइक सवार चार बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला पर अंधाधुंध फायरिंग की. इस घटना में 40 वर्षीय सबिता देवी को सिर और बांह में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग: घटना रविवार रात की है जब सबिता देवी अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर पर थी. बेटी रसोई में खाना बना रही थी जबकि सबिता चौकी पर बैठी हुई थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार बदमाश अचानक घर में घुसे और महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली सिर में लगी जबकि तीन गोलियां हाथ में लगने की बात कही जा रही है.
फायरिंग कर बदमाश हुए फरार: बदमाशों में से दो के हाथ में पिस्टल थे और सभी मास्क लगाए हुए थे. फायरिंग के बाद आरोपी आसानी से फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और दहशत का माहौल कायम हो गया. ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है.
जांच करने पहुंची एफएसएल टीम: सूचना पाकर मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया. टीम ने मौके से कई साक्ष्य एकत्रित किए तथा दो खोखे बरामद किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने सबिता की बेटी के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
बेटा बीएसएफ जवान: मृतका के भाई सोनू यादव ने बताया कि सबिता और उनके पाटीदारों के बीच जमीन का पुराना विवाद चल रहा था. पहले भी धमकियां मिली थी. सबिता के पति मुन्ना यादव से संबंध अच्छे नहीं थे और उन्होंने तीन साल पहले उन्हें छोड़ दिया था. सबिता एक बेटे और बेटी के साथ रहती थी. बेटा बीएसएफ जवान है जो असम में ट्रेनिंग पर गया है जबकि मुन्ना यादव भी असम में व्यवसाय करते हैं.
क्या कहते हैं एसडीपीओ: हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई है. बेटी के बयान और पाटीदारों पर जमीन विवाद के आरोप के आधार पर जांच की जा रही है. सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
"महिला की गोली मार कर हत्या की गई है. बेटी के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पाटीदारों पर जमीन विवाद का आरोप लगाया गया है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है."-आनंद मोहन गुप्ता, एसडीपीओ, हथुआ
आरोपियों के तलाश में पुलिस: पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगना जरूरी है. फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. मामले में जल्द खुलासा होने की उम्मीद है.
