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सुल्तानपुर डबास में महिला की गोली मार कर हत्या, CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार

सुल्तानपुर डबास में महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तर जिले के सुल्तानपुर डबास इलाके से महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सुल्तानपुर डबास मेन चौक पर सोमवार सुबह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 38 वर्षीय मनीषा डबास को गोली मार दी गई. वारदात के बाद आरोपी स्कूटी से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.