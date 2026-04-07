पटना में महिला की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने घर के सामने बनाया निशाना
घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस आरोपियों की गिफ्तारी में जुटी हुई है. पढ़ें
Published : April 7, 2026 at 4:47 PM IST
पटना : बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अथमलगोला थाना क्षेत्र के मेऊरा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जब महिला अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी घटना को अंजाम दिया गया.
पटना में मर्डर : घटना के बाद से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है. घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मृतका की पहचान मीरा देवी के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मृतका के जेठ व बेटे पर लगा है. संपत्ति हड़पने को लेकर किया गया हमला बताया जा रहा है. इससे पहले भी गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था.
घात लगाकर अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम : घटना के संबंध में मृतका मीरा देवी के परिजनों ने बताया कि वह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं. तभी पूर्व से घात लगाए हमलावरों ने अचानक उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही मीरा देवी जमीन पर गिर पड़ी. मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
अपने ही बने खून के प्यासे : हत्या का आरोप मृतका के ही जेठ श्लोक यादव और उसके पुत्र भूषण यादव पर लगाया जा रहा है. घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है. लोगों का कहना है कि मृतका के परिवार पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें एक सदस्य को गोली मारकर घायल किया गया था.
''रघुवंश प्रसाद पर ये लगा कर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है. आरोपी अहले सुबह घर का बॉल बुताकर (लाइट ऑफ कर) छिपा हुआ था. उसी समय महिला घर के दरवाजे पर झाड़ू देने आई थी. श्लोक यादव और उसका बेटा गोली मारकर भाग निकला. जब गोली की आवाज मिली तो आसपास के लोग उठकर देखने गए, तो देखा कि महिला खून से लथपथ पड़ी है. पूर्व में भी आरोपी छोटे भाई को गोली मार चुका है. ये तीन भाइयों का परिवार है. श्लोक यादव चाहता है कि पूरा संपत्ति उसकी हो जाए इसी के लिए यह कांड किया है.''- आनंदी प्रसाद, ग्रामीण
इलाके की घेराबंदी कर हो रही जांच : इधर, घटना की सूचना मिलने पर अथमलगोला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया. साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है. सुबह हुई इस वारदात से पूरे मेऊरा गांव में दहशत और तनाव का माहौल है.
आज दिनांक 07.04.2026 को #अथमलगोला थानांतर्गत नेउरा गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद के दौरान बड़े भाई द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) April 7, 2026
घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई… pic.twitter.com/YAzIboAT7G
घटनास्थल से खोखा बरामद : घटना के संबंध में बाढ़ एएसपी 2 अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला मीना देवी (पति रघुवंश प्रसाद) की गोली मारकर हत्या की गई है. आरोपी श्लोक यादव ने अपने पुत्र के सहयोग से गोली मारकर हत्या की है. मीना देवी को दो गोली मारी गई है. जिसमें एक खोखा भी घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किया है. पुलिस तकनीकी और एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
''घटना का मुख्य कारण यह है कि मृतका के पति जिस जमीन पर घर बनाने जा रहे थे, उसे उसके बड़े भाई श्लोक यादव अपने हिस्से का दावा कर रहे थे. इसी कारण पूर्व से विवाद चला आ रहा था और आज घटना को अंजाम दिया गया है. इससे पूर्व में भी इनपर गोली चलाई गई थी. हमला हो चुका है. जब छोटे भाई रघुवंश प्रसाद पर गोली चली थी, तो उस आरोप में इन्हें जेल भेजा जा चुका था. न्यायालय से बेल मिलने के बाद छूटकर बाहर आए तो फिर से घटना को अंजाम दिया है.''- अभिषेक श्रीवास्तव, बाढ़ एएसपी 2
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