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पटना में महिला की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने घर के सामने बनाया निशाना

पटना : बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अथमलगोला थाना क्षेत्र के मेऊरा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जब महिला अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी घटना को अंजाम दिया गया.

पटना में मर्डर : घटना के बाद से पूरे इलाके को दहशत का माहौल है. घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मृतका की पहचान मीरा देवी के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मृतका के जेठ व बेटे पर लगा है. संपत्ति हड़पने को लेकर किया गया हमला बताया जा रहा है. इससे पहले भी गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था.

घात लगाकर अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम : घटना के संबंध में मृतका मीरा देवी के परिजनों ने बताया कि वह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं. तभी पूर्व से घात लगाए हमलावरों ने अचानक उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही मीरा देवी जमीन पर गिर पड़ी. मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

अपने ही बने खून के प्यासे : हत्या का आरोप मृतका के ही जेठ श्लोक यादव और उसके पुत्र भूषण यादव पर लगाया जा रहा है. घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है. लोगों का कहना है कि मृतका के परिवार पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें एक सदस्य को गोली मारकर घायल किया गया था.

''रघुवंश प्रसाद पर ये लगा कर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है. आरोपी अहले सुबह घर का बॉल बुताकर (लाइट ऑफ कर) छिपा हुआ था. उसी समय महिला घर के दरवाजे पर झाड़ू देने आई थी. श्लोक यादव और उसका बेटा गोली मारकर भाग निकला. जब गोली की आवाज मिली तो आसपास के लोग उठकर देखने गए, तो देखा कि महिला खून से लथपथ पड़ी है. पूर्व में भी आरोपी छोटे भाई को गोली मार चुका है. ये तीन भाइयों का परिवार है. श्लोक यादव चाहता है कि पूरा संपत्ति उसकी हो जाए इसी के लिए यह कांड किया है.''- आनंदी प्रसाद, ग्रामीण

इलाके की घेराबंदी कर हो रही जांच : इधर, घटना की सूचना मिलने पर अथमलगोला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया. साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है. सुबह हुई इस वारदात से पूरे मेऊरा गांव में दहशत और तनाव का माहौल है.