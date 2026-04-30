महिला दुकानदार से छेड़छाड़ का आरोप, दो नामजद समेत छह पर मुकदमा दर्ज
शहर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक महिला दुकानदार ने छेड़छाड़, मारपीट और लूट का गंभीर आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 30, 2026 at 10:22 AM IST
रुद्रपुर: जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौंती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक महिला दुकान ने कुछ युवकों पर छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह रोजाना पैदल अपने घर से दुकान आती-जाती हैं. पिछले कुछ दिनों से एक युवक अपनी कार से उनका पीछा कर रहा था और उनसे जबरन मोबाइल नंबर मांग रहा था. पीड़िता के अनुसार, उन्होंने कई बार उसे समझाया कि उनका नंबर दुकान के बोर्ड पर लिखा है और वह उसी पर संपर्क कर सकता है, लेकिन आरोपी लगातार उस पर दबाव बना रहा था. घटना 24अप्रैल शाम की है, जब पीड़िता की दुकान पर उसके व्यावसायिक सहयोगी व्यक्ति मौजूद था. उसी दौरान युवक व चार अन्य साथी दुकान में पहुंचे और आते ही गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगे. जब दुकान में बैठे सहयोगी व्यक्ति ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.
पीड़िता ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोप है कि एक आरोपी ने तमंचा निकाल लिया और उसे व उसके सहयोगी को जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान माहौल पूरी तरह से भयावह हो गया और पीड़िता डर के कारण उनसे माफी मांगने लगी. इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाते-जाते दुकान के गल्ले से करीब 8000 रुपये भी निकाल लिए और दोबारा आने तथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि सभी आरोपी खुद को हिंदू संगठन से जुड़ा बता रहे थे और खुलेआम कह रहे थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इस धमकी के बाद पीड़िता काफी डरी हुई हैं और उन्होंने अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.
मामले में ट्रांजिट कैंप थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुमित गुप्ता, योगेश कुमार और अन्य चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.
गौ तस्कर गिरफ्तार: जिले में पुलिस ने गौ तस्करी और गौकशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. “ऑपरेशन प्रहार” के तहत हुई इस कार्रवाई में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है.
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