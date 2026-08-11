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शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण; गंभीर बीमारी होने पर छोड़ा; बेटी का किया शोषण

लखनऊ: ठाकुरगंज में एक प्राइवेट अस्पताल की कैंसर पीड़ित संचालिका ने आरोपी नौशाद अली पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. आरोपी ने महिला की शादीशुदा बड़ी बेटी को दुबई भेजने के झांसे में फंसाकर शोषण किया और 15 साल की छोटी बेटी से भी अश्लील हरकतें कीं. ठाकुरगंज पुलिस ने नौशाद के खिलाफ धर्मांतरण व पॉक्सो समेत 8 धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.



​​पीड़िता के अनुसार, उसका तालकटोरा क्षेत्र में अपना निजी अस्पताल है. दिसंबर 2024 में आरोपी नौशाद अली अपनी पत्नी हसीना बानो की डिलीवरी कराने अस्पताल आया था. इसके बाद वह एक अन्य महिला को लेकर भी अस्पताल पहुंचा. ​महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. आरोपी ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे सहानुभूति जताई और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. ​

जून 2025 में जांच के दौरान जब महिला को पता चला कि उसे कैंसर है, तो नौशाद उसे इलाज के बहाने मुंबई ले गया. वहां पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ और मुंबई से लौटते ही आरोपी ने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी. ​जब पीड़िता ने शादी का वादा याद दिलाया और दबाव बनाया, तो आरोपी नौशाद ने साफ कह दिया कि यदि वह हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाएगी, तभी वह शादी करेगा.

आरोप है कि उसने महिला की शादीशुदा बड़ी बेटी को पति का घर छोड़ने और दुबई में ऐशो-आराम की जिंदगी दिलाने का लालच दिया. उसने बड़ी बेटी का भी यौन शोषण किया और उसे जबरन अलग-अलग शहरों व जिलों की दरगाहों और मस्जिदों में ले जाकर मौलवियों से मिलाया, उसका ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण कराया जा सके.