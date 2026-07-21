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घरेलू सिलेंडर में आग लगने से महिला झुलसी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, FSL-पुलिस ने जुटाए सबूत

प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.

घरेलू सिलेंडर में आग लगने से महिला झुलसी
घरेलू सिलेंडर में आग लगने से महिला झुलसी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 10:02 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया है. इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई. निकटवर्ती अस्पताल में प्रारंभिक जांच के बाद उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के कारणों की जांच शुरू की. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है. यह घटना मोतीडूंगरी थाना इलाके में आनंदपुरी की है, जहां घर की दूसरी मंजिल पर रखे सिलेंडर में आग लग गई.

मोतीडूंगरी थानाधिकारी मोहन ने बताया कि आनंदपुरी कॉलोनी की गली नंबर एक में सोमवार रात को एक घर में दूसरी मंजिल पर घरेलू सिलेंडर में आग की जानकारी मिली थी. वे खुद जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. सिलेंडर में आग लगने से 40 वर्षीय महिला स्वाति सैनी गंभीर रूप से झुलस गई. उसे प्राथमिक उपचार के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. उसका शरीर करीब 90 फीसदी झुलस गया. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है. हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच जारी है.

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आग लगने से मची अफरा-तफरी : घर में रखा सिलेंडर भभकने से आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें देखकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. आग से घर के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए. मकान में भी काफी नुकसान हुआ है. इस घटना में घायल स्वाति सैनी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया है. फिलहाल, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उपचार जारी है.

एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत, पूछताछ जारी : मोतीडूंगरी थानाधिकारी ने बताया, प्रारंभिक तौर पर घटना को लेकर पुलिस ने मुआयना किया है. पुलिस की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. सिलेंडर में आग की घटना को लेकर परिजनों, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई है. इस घटना में घायल महिला के भी बयान दर्ज किए जाएंगे. फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सिलेंडर में आग लगने के सही कारण सामने आएंगे. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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परिवार के लोग गए थे बाहर : जब सिलेंडर में आग लगी उस समय महिला घर पर अकेली थी. परिवार के बाकि लोग बाहर गए हुए थे. महिला के पति एक कंपनी में मैनेजर हैं, उनकी दो बेटियां हैं. घर से आग की लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. घर का दरवाजा भीतर से बंद होने के कारण कोई अंदर नहीं जा पाया. आसपास के लोग छत के रास्ते घर में घुसे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया.

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WOMAN INJURED AS CYLINDER FLARE UP
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