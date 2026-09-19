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पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन से महिला का कटा सिर बरामद, बोकारो स्टेशन पर मचा हड़कंप

बोकारो: शनिवार को बोकारो रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब पटना-रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस के इंजन के अगले हिस्से में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला. सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. जीआरपी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब लोको पायलट को दुर्गंध महसूस हुई.

आरपीएफ इंस्पेक्टर सह प्रभारी संतोष कुमार के अनुसार, जन शताब्दी एक्सप्रेस बोकारो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी. ट्रेन रुकने के बाद, लोको पायलट नीचे उतरा और उसे इंजन के पास से बदबू आई. शक होने पर उसने इंजन के अगले हिस्से की जांच की और बफर के पास महिला का कटा हुआ सिर पाया.

पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन से महिला का कटा सिर बरामद (Etv Bharat)

लोको पायलट ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कर्मियों को सूचना दी. आरपीएफ और जीआरपी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं, इंजन के अगले हिस्से से सिर को निकाला और उसे जीआरपी को सौंप दिया.

पुलिस के अनुसार, मिले हुए सिर की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. सफेद बालों के आधार पर महिला की उम्र लगभग 50 साल होने का अनुमान है. पुलिस उसकी मौत के कारणों और ट्रेन के इंजन के अगले हिस्से तक उसका सिर कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है.