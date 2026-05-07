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शामली में महिला ने खुद को लगाई आग; कमरे में दम घुटने से दो बेटियों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

शामली : जिले की कैराना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को घरेलू कलेश के चलते एक महिला ने खुद को आग लगा ली. इस दौरान कमरे में मौजूद उसकी दो मासूम बेटियां भी धुएं की चपेट में आ गईं. दम घुटने से दोनों बेटियों की मौत हो गई. वहीं महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.





मामला शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आलदरमियान का है. परिजनों के मुताबिक, यहां की रहने वाली अनीता (30) ने गुरुवार को अपने घर में खुद को आग लगा ली. आग लगते ही कमरे में धुआं भर गया. उस समय कमरे में उसकी दो बेटियां भी मौजूद थीं. मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी (Video credit: ETV Bharat)