शामली में महिला ने खुद को लगाई आग; कमरे में दम घुटने से दो बेटियों की मौत, पुलिस जांच में जुटी
कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि एक महिला ने कमरे में खुद को बंदकर आग लगा ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 6:30 PM IST
शामली : जिले की कैराना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को घरेलू कलेश के चलते एक महिला ने खुद को आग लगा ली. इस दौरान कमरे में मौजूद उसकी दो मासूम बेटियां भी धुएं की चपेट में आ गईं. दम घुटने से दोनों बेटियों की मौत हो गई. वहीं महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
मामला शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आलदरमियान का है. परिजनों के मुताबिक, यहां की रहने वाली अनीता (30) ने गुरुवार को अपने घर में खुद को आग लगा ली. आग लगते ही कमरे में धुआं भर गया. उस समय कमरे में उसकी दो बेटियां भी मौजूद थीं.
धुएं के कारण दोनों मासूमों का दम घुट गया. लोगों ने तत्काल महिला के पति जस्सी और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और दोनों बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैराना पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसी महिला का उपचार शुरू किया गया.
सूचना पर अस्पताल पहुंचे महिला के पति जस्सी ने बताया कि वह रेढ़ी ठेले पर फल-सब्जी बेचने का काम करता है और वह रोजाना की तरह सुबह करीब चार बजे ही काम पर निकल गया था. घटना के समय महिला की सास भी पड़ोस में किसी के घर पर गई हुई थी.
सूचना पर क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर महिला का हाल जाना और बाद में घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. सीओ ने स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों की जानकारी जुटाई. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद मोहल्ले में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है.
कैराना कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गृह क्लेश के चलते एक महिला ने कमरे में खुद को बंद कर आग लगा ली है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और उसके दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर हालत में झुलसी महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है.
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