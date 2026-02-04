ETV Bharat / state

भालू के हमले में महिला गंभीर घायल, एम्स ऋषिकेश किया एयरलिफ्ट, पौड़ी का मामला

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में भालू का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है. बीते मंगलवार को जहां पौड़ी-श्रीनगर मोटर मार्ग पर ढांडरी के पास चलती बाइक पर भालू ने हमला कर एक युवक को घायल कर दिया था तो वहीं आज बुधवार को पाबौ ब्लॉक के खंडूली गांव में भालू के हमले की एक और गंभीर घटना सामने आई है.

खंडूली गांव की रहने वाली 30 वर्षीय महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि महिला जंगल में घास लेने गई थी. तभी झाड़ियों में बैठे भालू ने अचानक से महिला पर हमला कर दिया. महिला ने शोर मचाया तो भालू डरकर भाग गया. हालांकि भालू के इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

इस बाद परिजन महिला को घायल अवस्था पास के सरकारी हॉस्पिटल पाबौ लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार दिया. भालू ने महिला के चेहरे, नाक और सिर पर गहरे वार किए थे, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी. इसीलिए डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

महिला की गंभीर हालत को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उसे एयर लिफ्ट करने के निर्देश दिए. इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से महिला को पाबौ से पौड़ी लाया गया, जहां से उसे एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया.