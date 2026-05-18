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खुदा की सबसे बड़ी ईदी: 16 साल बाद बेटों से मिली मां...अपना घर आश्रम में मिलन

अपना घर में मां को गले लगाता बेटा ( Etv Bharat Bharatpur )

भरतपुर: ईद से ठीक पहले भरतपुर के अपना घर आश्रम में सोमवार को ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने हर आंख नम कर दी. करीब 16 वर्षों से परिवार से बिछड़ी असम निवासी रोसिया उर्फ आईशा खातून जब अपने बेटों से मिलीं तो मां-बेटे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. बेटों ने इस मिलन को खुदा की सबसे बड़ी ईदी बताया. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वर्षों पहले घर से भटक गई आईशा खातून को अपना घर आश्रम की सेवा और पुनर्वास प्रयासों ने आखिरकार उनके परिवार तक पहुंचा दिया. आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि असम के मरीगांव जिले के पलाहजूरी गांव निवासी रोसिया उर्फ आईशा खातून मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण लगभग 16 वर्ष पहले अचानक घर से निकल गई थीं. मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह रास्ता भटक गईं और फिर कभी अपने घर नहीं पहुंच सकीं. परिवार ने उन्हें हर जगह तलाशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. इसी दौरान 8 अगस्त 2015 को हरिओम सेवा दल, रोहतक द्वारा उन्हें सेवा और उपचार के लिए भरतपुर स्थित मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया. उस समय उनकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. आश्रम में लगातार सेवा, इलाज और देखभाल के बाद धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा. वर्षों बाद जब उनकी याददाश्त कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने अपना नाम और गांव का पता बताया. इसके बाद अपना घर आश्रम की पुनर्वास टीम के सहयोगी सुभाष शर्मा ने असम के मरीगांव जिले के पलाहजूरी गांव में संपर्क किया. जब परिवार को यह खबर मिली कि उनकी मां जीवित हैं और सुरक्षित हैं, तो मानो वर्षों पुरानी बुझ चुकी उम्मीद फिर से जल उठी. सोमवार को रोसिया के बेटे नूरूल हुडा और नूर साहेद आलम अपना घर आश्रम पहुंचे. जैसे ही मां की नजर अपने बेटों पर पड़ी, वह खुद को रोक नहीं सकीं. मां और बेटे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. 16 साल का बिछोह, दर्द और इंतजार आंसुओं में बह निकला. आश्रम परिसर में मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए. पढ़ें: 12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटी से मिलते ही फूट पड़ा भावनाओं का सैलाब