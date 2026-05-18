खुदा की सबसे बड़ी ईदी: 16 साल बाद बेटों से मिली मां...अपना घर आश्रम में मिलन
अपने बेटों को देखकर महिला रोसिया की आंखों में आंसू आ गए. 16 साल का बिछोह, दर्द और इंतजार आंसुओं में बह निकला.
Published : May 18, 2026 at 3:16 PM IST
भरतपुर: ईद से ठीक पहले भरतपुर के अपना घर आश्रम में सोमवार को ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने हर आंख नम कर दी. करीब 16 वर्षों से परिवार से बिछड़ी असम निवासी रोसिया उर्फ आईशा खातून जब अपने बेटों से मिलीं तो मां-बेटे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. बेटों ने इस मिलन को खुदा की सबसे बड़ी ईदी बताया. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वर्षों पहले घर से भटक गई आईशा खातून को अपना घर आश्रम की सेवा और पुनर्वास प्रयासों ने आखिरकार उनके परिवार तक पहुंचा दिया.
आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि असम के मरीगांव जिले के पलाहजूरी गांव निवासी रोसिया उर्फ आईशा खातून मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण लगभग 16 वर्ष पहले अचानक घर से निकल गई थीं. मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह रास्ता भटक गईं और फिर कभी अपने घर नहीं पहुंच सकीं. परिवार ने उन्हें हर जगह तलाशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. इसी दौरान 8 अगस्त 2015 को हरिओम सेवा दल, रोहतक द्वारा उन्हें सेवा और उपचार के लिए भरतपुर स्थित मां माधुरी बृज वारिस सेवा सदन अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया. उस समय उनकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. आश्रम में लगातार सेवा, इलाज और देखभाल के बाद धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा. वर्षों बाद जब उनकी याददाश्त कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने अपना नाम और गांव का पता बताया. इसके बाद अपना घर आश्रम की पुनर्वास टीम के सहयोगी सुभाष शर्मा ने असम के मरीगांव जिले के पलाहजूरी गांव में संपर्क किया. जब परिवार को यह खबर मिली कि उनकी मां जीवित हैं और सुरक्षित हैं, तो मानो वर्षों पुरानी बुझ चुकी उम्मीद फिर से जल उठी. सोमवार को रोसिया के बेटे नूरूल हुडा और नूर साहेद आलम अपना घर आश्रम पहुंचे. जैसे ही मां की नजर अपने बेटों पर पड़ी, वह खुद को रोक नहीं सकीं. मां और बेटे एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े. 16 साल का बिछोह, दर्द और इंतजार आंसुओं में बह निकला. आश्रम परिसर में मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए.
पढ़ें: 12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटी से मिलते ही फूट पड़ा भावनाओं का सैलाब
बेटे नूर हुडा ने बताया कि जब उनकी मां घर से गई थीं, तब वे दोनों बहुत छोटे थे और उनकी बहनें उनसे भी छोटी थीं. पिता ने वर्षों तक मां की तलाश में हर संभव कोशिश की. वह रोज काम खत्म होने के बाद गांव-गांव जाकर पत्नी को खोजते थे. उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन उनकी पत्नी जरूर मिलेगी. करीब 10 वर्षों तक लगातार तलाश और इंतजार करने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो लॉकडाउन के दौरान मां के गम में ही उनके पिता का निधन हो गया. बेटों ने नम आंखों से कहा कि पिता की सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक बार उनकी पत्नी मिल जाए, लेकिन वह यह दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहे. बेटे नूर हुडा ने बताया कि पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ने ईद से पहले मां को मिलाकर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लौटा दी. अब समझ आया कि मां का होना क्या मायने रखता है. मां का साया सिर से हटने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है.
यह भी पढ़ें: Apna Ghar Ashram : 17 साल बाद बहन से मिला भाई, आंसुओं में बह गया इंतजार का दर्द
उन्होंने बताया कि आज उनके परिवार में बहुएं, दामाद, नाती-पोते सब हैं, लेकिन मां के बिना हर खुशी अधूरी लगती थी. अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वर्षों बाद घर की रौनक लौट आई हो. बेटों ने कहा कि अब वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हर खुशी देंगे. उन्होंने कहा कि ईद से पहले मां का वापस मिलना उनके परिवार के लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत और ईदी है. इस बार की ईद उनके परिवार के लिए जिंदगी की सबसे खास ईद बन गई है. आश्रम परिवार ने उन्हें शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ विदा किया. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपना घर आश्रम द्वारा रोसिया उर्फ आईशा खातून को उनके बेटों के सुपुर्द कर सकुशल असम के मरीगांव के लिए रवाना कर दिया गया.