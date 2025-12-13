ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवती का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका, गले पर रस्सी के निशान

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर से युवती की लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पंचगांव से बाधनकी रोड पर धीरज धर्म कांटा के पास एक युवती का अर्धनग्न शव मिला है. युवती के गले पर निशान हैं. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेप के बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

गुरुग्राम में मिला युवती का अर्धनग्न शव: पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मामला रेप के बाद हत्या का लग रहा है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "हमें युवती का अर्धनग्न शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. युवती की पहचान की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है."

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है. ताकि आरोपियों का पता लग सके."