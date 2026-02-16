ETV Bharat / state

कबीरधाम में महिला को कट्टा दिखाकर दिनदहाड़े लूट, चार लुटेरे में से दो को ग्रामीणों ने दबोचा, घटना का वीडियो वायरल

कबीरधाम : जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच सोमवार दोपहर दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई. ससुराल से पति के साथ बाइक पर अपने मायके कवर्धा आ रही एक महिला को लखनपुर सेमो गांव के बीच रास्ते में चार बदमाशों ने रोक लिया. दो अलग-अलग बाइक पर सवार आरोपियों ने कट्टा दिखाकर महिला से सोने-चांदी के जेवर लूट लिए और मौके से फरार होने लगे.

दो आरोपी फरार, दो पकड़ाएं

घटना के बाद पीड़ित दंपति ने शोर मचाया, जिस पर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को घेर लिया. इस दौरान एक बाइक पर सवार दो आरोपी भागने में सफल रहे, जबकि अन्य दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में ले लिया. ASP पुष्पेन्द्र बघेल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है.