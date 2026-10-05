उदयपुर: ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, मौके पर मौत... गुस्साई भीड़ ने लगाई वाहन में आग
ट्रक ड्राइवर का साथ देने वाले लोगों के साथ भी आक्रोशित लोगों ने मारपीट की.
Published : October 5, 2026 at 1:51 PM IST
उदयपुर: शहर के तितरड़ी इलाके में सोमवार को सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने विरोध करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया. आक्रोशित लोगों ने ट्रक के केबिन में आग लगा दी. लोगों ने पुलिस पर सूचना के बावजूद देर से पहुंचने का आरोप भी लगाया.
सवीना थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि हादसा तितरड़ी-गुप्तेश्वर रोड पर हुआ. तितरड़ी निवासी निर्मला साहू (48) पत्नी कन्हैयालाल साहू स्कूटी से जा रही थीं. वे सामने से आए ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं. निर्मला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ट्रक तितरड़ी गांव की ओर आ रहा था. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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मौके पर जमा भीड़ का प्रदर्शन: पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही महिला के रिश्तेदार और पड़ोसी मौके पर पहुंच गए. महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए. गुस्साए लोगों ने ट्रक के केबिन में आग लगा दी. मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.
पुलिस पर देरी का आरोप: लोगों ने आरोप लगाया, हादसे के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने में देरी हुई. ट्रक ड्राइवर का साथ देने वाले लोगों के साथ भी आक्रोशित लोगों ने मारपीट की. सूचना पर एसएचओ दलबीर पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने भीड़ के बीच फंसे ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित निकाला और हिरासत में लिया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया.
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