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केदारनाथ यात्रा से लौट रही महिला अचानक ट्रेन से लापता, लक्सर स्टेशन अधीक्षक से परिजनों की तीखी बहस

लक्सर: देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया. घटना के 40 घंटे बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है. जबकि, परिजनों ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों के बंद होने का गंभीर आरोप लगाया है.

केदारनाथ दर्शन कर लौट रही थी महिला: जानकारी के मुताबिक, कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीया एक महिला अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा कर वापस लौट रही थीं. दोनों 5 मई 2026 को देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस में सवार होकर गाजियाबाद जा रहे थे, जो ट्रेन से अचानक लापता हो गई.

अचानक ट्रेन से हुई लापता: महिला के भाई और जेठ समेत अन्य परिजन आदि ने बताया कि रात करीब 12 बजे बहादुरपुर आउटर और लक्सर रेलवे क्षेत्र के बीच अचानक महिला ट्रेन से लापता हो गईं. उन्होंने बताया कि महिला के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन लक्सर के आस पास मिली है. महिला के अचानक गायब होने से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई.

पति और परिजनों ने ट्रेन में काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने रेलवे ट्रैक, आसपास के इलाके, होटल और अस्पतालों में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है.