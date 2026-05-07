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केदारनाथ यात्रा से लौट रही महिला अचानक ट्रेन से लापता, लक्सर स्टेशन अधीक्षक से परिजनों की तीखी बहस

अपने पति संग केदारनाथ धाम के दर्शन कर ट्रेन से वापस लौट रही महिला हुई लापता, महिला की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

Pragya Singh Missing
महिला की तलाश करते जीआरपी के जवान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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लक्सर: देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया. घटना के 40 घंटे बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है. जबकि, परिजनों ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों के बंद होने का गंभीर आरोप लगाया है.

केदारनाथ दर्शन कर लौट रही थी महिला: जानकारी के मुताबिक, कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीया एक महिला अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा कर वापस लौट रही थीं. दोनों 5 मई 2026 को देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस में सवार होकर गाजियाबाद जा रहे थे, जो ट्रेन से अचानक लापता हो गई.

अचानक ट्रेन से हुई लापता: महिला के भाई और जेठ समेत अन्य परिजन आदि ने बताया कि रात करीब 12 बजे बहादुरपुर आउटर और लक्सर रेलवे क्षेत्र के बीच अचानक महिला ट्रेन से लापता हो गईं. उन्होंने बताया कि महिला के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन लक्सर के आस पास मिली है. महिला के अचानक गायब होने से ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई.

पति और परिजनों ने ट्रेन में काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने रेलवे ट्रैक, आसपास के इलाके, होटल और अस्पतालों में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है.

Pragya Singh Missing
कोतवाली लक्सर में परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

स्टेशन पर लगे ज्यादातर कैमरे मिले बंद: मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. परिजनों का आरोप है कि स्टेशन पर लगे अधिकांश कैमरे बंद पड़े मिले, जिसके चलते महिला की गतिविधियों से जुड़ा कोई अहम फुटेज नहीं मिल पाया.

लक्सर स्टेशन अधीक्षक से परिजनों की तीखी बहस: इस पर महिला के परिजनों की लक्सर स्टेशन अधीक्षक केआर मीना से बहस हो गई. परिजनों ने सवाल उठाया कि चारधाम यात्रा के दौरान जब हजारों श्रद्धालु रोजाना रेलवे मार्ग से सफर कर रहे हैं, तब स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था आखिर भगवान भरोसे क्यों छोड़ी गई है?

परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप: परिजनों का कहना है कि यदि कैमरे चालू होते तो महिला की तलाश में बड़ी मदद मिल सकती थी. उनका आरोप है कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण सुराग हाथ से निकल गए. उन्होंने रेलवे पुलिस से महिला को खोज निकालने की गुहार लगाई है.

"महिला की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. महिला की तलाश के लिए टीमें लगातार जुटी हुई हैं. रेलवे स्टेशन और आसपास के उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही हर संभावित पहलू पर जांच जारी है."- प्रवीण सिंह कोश्यारी, लक्सर कोतवाली प्रभारी

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