बोकारो में अपहरण मामले पर महिला का खुलासा, बताया कैसे की गई थी किडनैपिंग की कोशिश
बोकारो में एक निजी बैंककर्मी महिला ने खुलासा किया कि कार में सवार महिलाओं ने उसे अपहरण करने की कोशिश कर रही थी.
Published : February 9, 2026 at 5:49 PM IST
बोकारो: जिले में महिला सुरक्षा को लेकर हालात काफी चिंतनीय होते जा रहे हैं. जिससे आम लोगों में एक प्रकार का भय का माहौल बनता जा रहा है. लोग शहर में लगातार हो रही घटनाओं से काफी चिंतित हैं. बीते कुछ दिनों में तीन अलग-अलग घटनाओं और इससे पहले दो महिला की डेड बॉडी मिलना लोगों को दहशत में डाल रहा है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि महिलाओं को थाने का घेराव व प्रदर्शन तक करना पड़ा रहा है.
प्रेस लिखी गाड़ी से अपहरण की कोशिश
बोकारो के सेक्टर-4 थाना क्षेत्र की एक प्राइवेट बैंक कर्मी महिला ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को घर लौटते समय एक ब्लैक कार (काले शीशे) में सवार तीन महिलाओं ने उसे जबरन घर छोड़ने की बात कही. मना करने के बाद डांटने वाले अंदाज में दबाव बनाते हुए गाड़ी में बैठने को बोली. इसी दौरान फोन पर कॉल आने पर वह महिलाएं फौरन गाड़ी लेकर विपरीत दिशा में फरार हो गईं. महिला ने दावा किया कि कार पर प्रेस लिखा हुआ था. हालांकि पीड़िता ने अभी तक पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी है, बावजूद पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है.
4 फरवरी से भी एक महिला है लापता
वहीं सबसे गंभीर मामला रिंकू कुमारी का है, जो 4 फरवरी को सेक्टर-12 से घर का सामान लाने निकली थी. सुबह 11 बजे अपने बेटे को फोन कर पैसे देने की बात कही और उसके बाद महिला का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. मोबाइल भी बंद है. पुलिस के अनुसार महिला का आखिरी लोकेशन जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह का मिला है.
इससे पहले भी बोकारो के चंदनकियारी थाना क्षेत्र से 13 दिन बाद एक महिला का शव सेक्टर-6 थाना क्षेत्र में झाड़ियों से मिला था. जिसके चलते लोगों के मन में एक प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. लोगों को लगने लगा है कि कोई संगठित गिरोह इन सारी घटनाओं के पीछे लगा हुआ है, जो बोकारो में काफी सक्रिय है. जिसको लेकर महिलाओं ने 7 फरवरी को सेक्टर-12 थाना के सामने प्रदर्शन कर शहर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी.
मामले की जांच कर रही है पुलिस
मामले को लेकर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि हर केस का स्टेप बाय स्टेप समाधान किया जा रहा है. महिला बैंक कर्मी ने लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दी है, फिर भी प्रेस लिखी गाड़ी की जांच जारी है. डीएसपी ने कहा कि महिला के द्वारा जिस स्थान की चर्चा की गई है, उसके अगल-बगल लगे सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष लीला देवी ने पुलिस से ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई व सुरक्षा देने की मांग की है.
