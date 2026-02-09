ETV Bharat / state

बोकारो में अपहरण मामले पर महिला का खुलासा, बताया कैसे की गई थी किडनैपिंग की कोशिश

बोकारो: जिले में महिला सुरक्षा को लेकर हालात काफी चिंतनीय होते जा रहे हैं. जिससे आम लोगों में एक प्रकार का भय का माहौल बनता जा रहा है. लोग शहर में लगातार हो रही घटनाओं से काफी चिंतित हैं. बीते कुछ दिनों में तीन अलग-अलग घटनाओं और इससे पहले दो महिला की डेड बॉडी मिलना लोगों को दहशत में डाल रहा है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि महिलाओं को थाने का घेराव व प्रदर्शन तक करना पड़ा रहा है.

प्रेस लिखी गाड़ी से अपहरण की कोशिश

बोकारो के सेक्टर-4 थाना क्षेत्र की एक प्राइवेट बैंक कर्मी महिला ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को घर लौटते समय एक ब्लैक कार (काले शीशे) में सवार तीन महिलाओं ने उसे जबरन घर छोड़ने की बात कही. मना करने के बाद डांटने वाले अंदाज में दबाव बनाते हुए गाड़ी में बैठने को बोली. इसी दौरान फोन पर कॉल आने पर वह महिलाएं फौरन गाड़ी लेकर विपरीत दिशा में फरार हो गईं. महिला ने दावा किया कि कार पर प्रेस लिखा हुआ था. हालांकि पीड़िता ने अभी तक पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी है, बावजूद पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है.

जानकारी देती पीड़ित महिला और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

4 फरवरी से भी एक महिला है लापता

वहीं सबसे गंभीर मामला रिंकू कुमारी का है, जो 4 फरवरी को सेक्टर-12 से घर का सामान लाने निकली थी. सुबह 11 बजे अपने बेटे को फोन कर पैसे देने की बात कही और उसके बाद महिला का कोई सुराग नहीं मिल रहा है. मोबाइल भी बंद है. पुलिस के अनुसार महिला का आखिरी लोकेशन जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह का मिला है.