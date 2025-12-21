ETV Bharat / state

पेट्रोल की बोतल लेकर SSP ऑफिस पहुंची महिला, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

जमीनी विवाद को लेकर एक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

Women Patrol SSP Office
पेट्रोल की बोतल लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 7:37 AM IST

रुद्रपुर: रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला हाथ में ज्वलनशील पदार्थ ले कर एसएसपी कार्यालय पहुंची. जैसे ही महिला कार्यालय गेट में पहुंची तो पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया. हालांकि महिला को समझाने के बाद अधिकारियों से मुलाकात कराई गई. जहां पर उन्होंने महिला की हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया. जिसके बाद महिला शांत हुई.

शहर के आवास विकास की रहने वाली एक महिला प्रॉपर्टी विवाद के चलते आत्मदाह की चेतावनी देते हुए एसएसपी कार्यालय पेट्रोल लेकर पहुंची. इस दौरान पुलिस की सूझबूझ के चलते पीड़ित महिला को एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी से मिलवाया गया, इसके बाद महिला को पुलिस ने जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है. दरअसल, ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र आवास विकास निवासी महिला का अपने देवर से संपत्ति का विवाद चल रहा है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. महिला ने बताया कि उसका देवर 28 साल तक उसके घर पर रहा.

जिसके बाद देवर ने दिनेशपुर और ट्रांजिट कैंप में घर बना लिया. तीन साल पूर्व वह अपने परिवार के साथ ट्रांजिट कैंप में अपने घर में रहने लगा. आरोप है कि देवर अब आवास विकास स्थित मकान में कब्जा करना चाहता है. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है. शुक्रवार को उसे आवास विकास चौकी में बुलाया गया था. जब वह चौकी में पहुंची तो उसके देवर ने स्थानीय पार्षद और पुलिस की मदद से विवादित मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया.

जिससे नाराज महिला ने पुलिस प्रशासन ने मकान में कब्जा दिलाने की मांग की थी. कब्जा न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी थी. महिला पेट्रोल की बोतल हाथ में लेते हुए एसएसपी कार्यालय आ धमकी, लेकिन एसएसपी कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से महिला के हाथ में रखी बोतल को लिया गया, बल्कि महिला की मुलाकात एसपी सिटी से कराई गई. एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी के आश्वासन के बाद महिला शांत हुई और अपने घर लौट गई.

एसपी सीटी उत्तम सिंह नेगी बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला कार्यालय पहुंची थी. उसके द्वारा बताया कि उसका देवर मकान पर कब्जा करना चाहता है. मामला कोर्ट में चल रहा है. थाना ट्रांजिट कैंप इंस्पेक्टर और आवास विकास चौकी इंचार्ज को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

