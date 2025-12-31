ETV Bharat / state

फरीदाबाद में महिला से चलती कार में रेप मामले में FIR दर्ज, दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार जब्त

Rape in a moving car in Faridabad ( Etv Bharat )