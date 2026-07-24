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मेरठ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पीड़िता ने खाया जहर; आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी.

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:43 PM IST

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मेरठ: यूपी के मेरठ जिले के थाना खरखौदा क्षेत्र से एक दर्दनाक और तनावपूर्ण मामला सामने आया है. यहां अनुसूचित जाति (SC) की एक बीए (BA) की छात्रा ने दुष्कर्म और लगातार उत्पीड़न से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया. पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

​घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. ​पीड़िता के परिवार के अनुसार, खरखौदा क्षेत्र के एक गांव की निवासी छात्रा को गांव में ही अपने मामा के घर रह रहे दिल्ली निवासी अरमान पुत्र अनीस ने प्रेमजाल में फंसाया था.

आरोप है कि अरमान शादी का झांसा देकर लंबे समय तक युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा. हाल ही में दोनों के बीच अनबन शुरू हुई, जिसके बाद अरमान चोरी-छिपे दूसरी जगह शादी करने की तैयारी करने लगा. पीड़िता को जब अरमान की शादी का पता चला, तो उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इसका विरोध किया.

आरोप है कि पोस्ट देखने के बाद अरमान के पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की और धमकी दी. ​पुलिस स्तर से समय पर कार्रवाई न होने के आरोप और दबंगों की मारपीट से आहत होकर युवती ने गुरुवार रात करीब 10 बजे जहरीला पदार्थ निगल लिया. ​घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी किठौर सौम्या अस्थाना पुलिस टीम के साथ पहले गांव, फिर अस्पताल पहुंचीं.

​एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

परिजनों ने कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म और जहर खाने की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे और कड़ा विरोध दर्ज कराया. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

​हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि एक असहाय दलित बेटी को शादी का झांसा देकर धोखा दिया गया और जब उसने विरोध किया तो दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की. पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण ही बेटी को यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा.

हम प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि फरार सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए और उन पर सख्त धाराएं लगाई जाएं, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला, तो संगठन बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करेगा.

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