बरेली के जिम में महिला से रेप; वीडियो बना ब्लैकमेल किया, जिम संचालक और उसका भाई गिरफ्तार
आरोप-प्री-वर्कआउट ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ, धमकी देकर 50 लाख रुपये तक की मांग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:35 PM IST
बरेली: बरेली में एक जिम में यौन शोषण से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक जिम में महिला को वजन कम करने का झांसा देकर कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया. केस दर्ज कर पुलिस ने जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार, एक महिला ने इलाके के एक जिम को ज्वाइन किया था. आरोप है कि संचालक ने उसे तेजी से वजन घटाने के नाम पर ‘प्री-वर्कआउट ड्रिंक’ देना शुरू किया. आरोप है कि बाद में इसी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दिया जाने लगा. नशे की हालत का फायदा उठाकर उसे जिम के प्राइवेट रूम में ले जाया गया, जहां दुष्कर्म किया गया. पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जानकारी होने पर उसने जिम जाना बंद कर दिया, लेकिन आरोपी उसका पीछा करने लगे. अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और मोटी रकम की मांग की गई. व्हाट्सएप कॉल के जरिए पहले 10 लाख रुपये और बाद में 50 लाख रुपये तक की मांग की गई. रकम न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती रही.
मामला बढ़ने पर पीड़िता ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की. क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से एक पेन ड्राइव भी बरामद की गई है, जिसमें आपत्तिजनक वीडियो रखा गया था.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाया जाएगा और इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
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