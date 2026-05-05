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बरेली के जिम में महिला से रेप; वीडियो बना ब्लैकमेल किया, जिम संचालक और उसका भाई गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में जिम संचालक और उसका भाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: बरेली में एक जिम में यौन शोषण से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक जिम में महिला को वजन कम करने का झांसा देकर कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया. केस दर्ज कर पुलिस ने जिम संचालक अकरम बेग और उसके भाई आलम बेग को गिरफ्तार किया है. क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम (Video Credit; Bareilly Police) पुलिस के अनुसार, एक महिला ने इलाके के एक जिम को ज्वाइन किया था. आरोप है कि संचालक ने उसे तेजी से वजन घटाने के नाम पर ‘प्री-वर्कआउट ड्रिंक’ देना शुरू किया. आरोप है कि बाद में इसी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दिया जाने लगा. नशे की हालत का फायदा उठाकर उसे जिम के प्राइवेट रूम में ले जाया गया, जहां दुष्कर्म किया गया. पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया.