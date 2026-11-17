ETV Bharat / state

बिहार से नेपाल ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात

मोतिहारी में दुष्कर्म ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में महिला से दुष्कर्म और फिर गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने आदापुर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के गांव का है आरोपी