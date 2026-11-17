बिहार से नेपाल ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात
Motihari Rape Case: पूर्वी चंपारण में शादी का झांसा देकर महिला के साथ घिनौनी हरकत की गई है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 17, 2026 at 10:29 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में महिला से दुष्कर्म और फिर गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने आदापुर थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़िता के गांव का है आरोपी
दरअसल, मामला आदापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़ित महिला की पूर्व में शादी हुई थी, लेकिन पति-पत्नी के बीच आपसी अनबन के कारण दोनों की सहमति से तलाक हो गया था. इसके बाद महिला अपने मायके में रहने लगी. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले एक युवक से उसकी जान-पहचान हो गई. आरोपी युवक ने महिला को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं.
घुमाने के बहाने आरोपी पीड़िता को ले गया नेपाल
महिला के आवेदन के अनुसार, बीते फरवरी महीने में आरोपी उसे घुमाने के बहाने नेपाल की राजधानी काठमांडू ले गया. वहां करीब दो महीने तक उसे अपने साथ रखा. पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता रहा. इसी बीच वो गर्भवती हो गई.
जबरन कराया गर्भपात
पीड़िता जब भी शादी की बात करती, आरोपी जल्द शादी करने का भरोसा दिलाता था. वहीं, जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो युवक ने धोखे से नशीली दवा खिलाकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को वापस उसके मायके भेज गया.
पीड़िता के साथ आरोपी ने की मारपीट
पीड़िता ने अपने आवेदन में आरोपी पर जानलेवा हमला करने की साजिश रचने और उसके परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है. पीड़िता के मुताबिक, एक दिन आरोपी अपने माता-पिता के साथ उसके पास पहुंचा था. उसने गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
वहीं, छठ पर्व के दौरान आरोपी युवक कथित तौर पर महिला के किराए के मकान पर पहुंचा और एक बार फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. इस दौरान महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
''प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी युवक को जेल भेजने की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. साथ ही पीड़िता को बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है''.- रूपम कुमारी, थानाध्यक्ष, आदापुर
ये भी पढ़ें-