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नौकरी देने के बहाने युवक पर रेप का आरोप, यूपी की रहने वाली है पीड़िता, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की युवती ने रेवाड़ी के युवक पर नौकरी देने के बहाने रेप का आरोप लगाया है. आरोपी गिरफ्तार

YOUNG WOMAN RAPED IN REWARI
YOUNG WOMAN RAPED IN REWARI (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 2:05 PM IST

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रेवाड़ी: उत्तर प्रदेश की युवती ने रेवाड़ी के युवक पर नौकरी देने के बहाने रेप का आरोप लगाया है. पीड़िता ने बताया कि उसकी बड़ी बहन रेवाड़ी की एक कंपनी में काम करती है. वो करीब एक महीने पहले अपनी बहन के पास नौकरी के लिए आई थी. वो अपने भाई के साथ एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी. इंटरव्यू के बाद उसने कंपनी के गार्ड को भाई का नंबर दिया. गार्ड ने उन्हें एक ठेकेदार अमित का नंबर दिया. ताकि यहां काम नहीं मिलने पर वो उससे संपर्क कर सके.

रेवाड़ी में युवती से रेप: पीड़िता ने बताया कि उसके बाद ने ठेकेदार अमित के नंबर पर फोन किया. जिसका कोई जवाब नहीं मिला. युवती ने बताया कि फिर उसके भाई के पास अमित का फोन आया. बातचीत होने के बाद ठेकेदार ने उन्हें फोन कर बस स्टैंड पर बुलाया. जहां मुलाकात करने के बाद वो अपने भाई के साथ घर आ गई. घर जाने के बाद ठेकेदार ने फिर उन्हें फोन किया और इंटरव्यू कराने की बात कही.

नौकरी के बहाने रेप का आरोप: इसके बाद युवती अपने भाई के साथ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकली. ठेकेदार ने दूसरे वाहन से आने की बात कहकर उसके भाई को धारूहेड़ा चुंगी पर उतार दिया. इसके बाद वो युवती को लेकर दिल्ली-जयपुर हाइवे पर चढ़ा. हाइवे से चलते हुए अचानक उसने बाइक को झाड़ियों में उतार दिया और वहां उसके साथ रेप किया. आरोपी को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया: मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया कि "उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती की तरफ से शिकायत मिली की नौकरी दिलाने के बहाने उससे रेप किया गया. युवती का मेडिकल कराया गया है. मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसे अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा."

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