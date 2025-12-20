ETV Bharat / state

कवर्धा के होटल में युवती से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध

कबीरधाम पुलिस मामले की जांच और छानबीन के लिए होटल पहुंची और संचालक से पूछताछ की.

कवर्धा दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 1:53 PM IST

कवर्धा: कबीरधाम जिले में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गंभीरता से लिया गया है.

पीड़िता की शिकायत पर कवर्धा पुलिस की कार्रवाई

कवर्धा डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने कवर्धा के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि आरोपी शादी का झांसा देकर होटल लेकर आया था. दो बार आरोपी उसे होटल लेकर पहुंचा और उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता की शिकायत पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 534/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में पीड़िता को साथ लेकर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची.

कवर्धा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

होटल के रजिस्टर में नहीं मिली कोई इंट्री

पुलिस अधिकारी ने बताया कि संचालक का रजिस्टर चैक कर उसे जब्त किया गया. संचालक से युवती के आईडी प्रूफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लिखित में बताया कि कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया गया.

होटल पहुंची कबीरधाम पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी गिरफ्तार

पहले भी होटल में दबिश देने के मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान कवर्धा के सभी होटल और लॉच की चेकिंग की गई थी. डीएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत कार्रवाई की गई है.

