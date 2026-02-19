वाराणसी में एसीजेएम षष्ठम कोर्ट में महिला ने जज के सामने निकाला चाकू, वकील को दी धमकी
महिला मिर्जामुराद की रहने वाली है. परिजनों से मारपीट के मामले में पैरवी के लिए कोर्ट पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 4:35 PM IST
वाराणसी : कचहरी परिसर स्थित एसीजेएम षष्ठम (ACJM VI) कोर्ट रूम में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने जज के सामने ही अपने बैग से चाकू निकाल लिया. महिला एक पुराने मारपीट के मामले में पैरवी के लिए अदालत पहुंची थी. महिला अधिवक्ता से तीखी नोकझोंक के दौरान उसने चाकू निकालकर सनसनी फैला दी. हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अधिवक्ताओं ने महिला को काबू में कर लिया.
महिला मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के चंगवार बेनीपुर की निवासी बताई जा रही है. करीब दो माह पहले उसके परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था. इसी प्रकरण में मेडिकल रिपोर्ट (मुआयना) बनवाकर वह एसीजेएम षष्ठम की अदालत में अपनी बात रखने पहुंची थी.
वकील से बहस के बाद निकाला चाकू : कोर्ट रूम के भीतर महिला ने एक महिला अधिवक्ता से अपने मामले में कड़ी और त्वरित कार्रवाई कराने की मांग की. जब अधिवक्ता ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई से असमर्थता जताई, तो महिला उग्र हो गई. बहस के दौरान ही उसने अचानक अपने बैग से चाकू निकाल लिया और अधिवक्ता को धमकाने लगी. जज के सामने हुई इस घटना से कोर्ट कक्ष में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.
सुरक्षाकर्मियों ने संभाली स्थिति : कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य अधिवक्ताओं ने महिला को पकड़कर काबू में कर लिया. सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने उसके पास से बरामद चाकू को कब्जे में ले लिया है.
अपना घर आश्रम भेजा गया : कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है. उसको अपना घर आश्रम में भेजा जा रहा है. कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा रही है.
