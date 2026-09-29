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देवदूत बने आरपीएसएफ के जवान; प्रयागराज एक्सप्रेस के नीचे से महिला को सुरक्षित निकाला

RPSF के जांबाज प्रयागराज एक्सप्रेस के नीचे समाई महिला को खींचकर बचाई सांसें ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर रविवार रात एक बड़ा रेल हादसा उस वक्त टल गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने के फेर में एक महिला यात्री सीधे पटरी और बोगी के बीच जा फंसी. प्लेटफार्म नंबर-1 पर मची अफरा-तफरी के बीच रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए मात्र 5 मिनट के भीतर आपातकालीन चेन पुलिंग की और ट्रेन के पहियों के नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम और रेस्क्यू ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की है.