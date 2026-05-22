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कहीं नहीं हो रही थी सुनवाई, पेट्रोल डालकर तीन बच्चों के साथ सड़क पर बैठी महिला

मामला शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के रायश्री गांव का है. यहां रहने वाली महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया है. महिला का आरोप है कि उसके ममिया ससुर ठाकुरलाल जाटव सास और देवर ने मिलकर यह सब करवाया है. इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ सरकारी जमीन पर बने कच्चे मकान में रहने को मजबूर है.

शिवपुरी: शहर के माधव चौक चौराहे पर एक महिला अपने तीन बच्चों को साथ लेकर खुद पर पेट्रोल डालकर चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन करने बैठ गई. महिला का कहना है थाने में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. उसका आरोप है कि परिवार वालों ने मिलकर उसके पति की दूसरी शादी करवा दी. अब वह तीन बच्चों को लेकर बिल्कुल बेसहारा है. उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी जमीन बिकवा दी. पुलिस बड़ी मुश्किल से महिला को समझाकर थाने ले आई और ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तब जाकर महिला ने प्रदर्शन खत्म किया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ठाकुरलाल जाटव ने परिवार की जमीन बिकवा दी लेकिन उसे उसका हिस्सा नहीं दिया. वह लंबे समय से अपने हिस्से की मांग कर रही है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है. महिला ने चिंता व्यक्त की कि वह जिस सरकारी जमीन पर रह रही है, प्रशासन उसे कभी भी खाली करा सकता है. जिससे उसके बच्चों के साथ रहने का संकट खड़ा हो जाएगा.

चिलचिलाती धूप में सड़क पर तीन बच्चों को लेकर बैठी महिला (ETV Bharat)

महिला ने अपने रिश्तेदारों पर लगाया नाइंसाफी का आरोप

महिला के अनुसार इसी विवाद के चलते ठाकुर लाल जाटव और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट करने के साथ ही उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की. उसने बताया कि उसने इस मामले की शिकायत पहले भी थाने और एसपी कार्यालय में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई न होने से परेशान होकर महिला ने गुरुवार को बच्चों के साथ माधव चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया.

वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी नेता ठाकुरलाल जाटव ने महिला के आरोपों को निराधार बताया. उनका कहना है कि महिला का बेटा उनके भांजे की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था. इसी मामले में कार्रवाई से बचने के लिए महिला झूठे आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है.

पुलिस ने कहा, पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है मामला

इधर देहात थाना प्रभारी विकास यादव का कहना है कि मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है. गांव में दुकान के आधिपत्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. महिला द्वारा छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस मौके का मुआयना कर रही है और साक्षियों के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.