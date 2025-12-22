छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार

छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार
गिरिडीह में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया.
Published : December 22, 2025 at 10:44 AM IST
गिरिडीहः जिले में एक महिला के ऊपर खौलता तेल उड़ेल दिया गया. मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है. घटना मुफस्सिल थाना इलाके के एक गांव से जुड़ी हुई है. रविवार को देर शाम की इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया और मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
खौलता हुआ तेल महिला पर डाल दिया
इस घटना में झुलसी महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि वह दुकान चलाती थी. रविवार की शाम को भी वह पकौड़ी बना रही थी, तभी बगल गांव के रहने वाले उदय चौधरी और मनीष चौधरी आए. आते ही दोनों ने छेड़खानी शुरू कर दी. उसने जब विरोध किया तो खौलता हुआ तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गई. गांव के लोग उसे लेकर सदर अस्पताल आ गए.
लड़कों ने महिला के साथ छेड़खानी कीः पूर्व मुखिया
पूर्व मुखिया राजेश वर्मा ने बताया कि महिला का परिवार इसी दुकान से चलता है. जिन दोनों लड़कों ने महिला के साथ छेड़खानी की और फिर जान लेने का प्रयास किया, वे दोनों लड़के बदतमीज स्वभाव के हैं. इनके द्वारा पूर्व में भी कई तरह की हरकतें की गई हैं. चूंकि दोनों दबंग परिवार से आते हैं. इसलिए उनसे कोई उलझता नहीं है, लेकिन अब हद हो गई है. ऐसे लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पूर्व मुखिया ने बताया कि महिला के बेहतर इलाज में लोग जुटे हुए हैं.
महिला नाश्ता की दुकान चलाती है. रविवार की शाम को घटना की जानकारी मिली. सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई. मामले में कांड अंकित करते हुए एक अभियुक्त उदय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे अभियुक्त मनीष चौधरी की तलाश की जा रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा:- श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी, मुफस्सिल
