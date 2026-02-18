पांखू में बेची शराब तो होगा सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना भी पड़ेगा भारी, शादी समारोह में भी बैन
पिथौरागढ़ जिले के पांखू में अब यदि किसी ने अवैध रूप से शराब बेची तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 18, 2026 at 8:43 PM IST
बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के पांखू में शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है. महिला मंगल दल ने साफ किया है कि यदि अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुई कोई पाया गया है तो उस पर 35 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसके अलावा महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह और धार्मिक स्थलों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित किया जाएगा. उनका कहना है कि मजदूरी करने वाले परिवार शराब का दंश झेल रहे हैं. इसके चलते परिवारों में आए दिन कलह और हिंसा हो रही है. साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर हो रही है.
महिलाओं ने कहा कि शराब की लत से युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है, जो समाज के लिए गंभीर समस्या है. इसी को लेकर बुधवार 18 फरवरी को पांखू के पंचायत घर में क्षेत्र की महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला जनप्रतिनिधियों ने बैठकी की. इस दौरान साफ किया गया है कि पांखू क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब पर पूरी तरह के पाबंदी रहेगी. यदि कोई व्यक्ति वाहनों के माध्यम से शराब लाकर बेचेगा तो उसका भी समाजिक बहिष्कार किया जाएगा.
महिलाओं ने बताया कि थल और कोटमन्या से पांखू में अवैध रूप से शराब लाई जा रही है. आबकारी विभाग के साथ-साथ पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब अंतिम चेतावनी के बाद भी क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री बंद न हुई तो वे ऐसे लोगों की पहचान कर उनका सामाजिक बहिष्कार करते किया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
बता दें कि इससे पहले ही भी उत्तराखंड कई गांवों में महिलाओं ने शराब के खिलाफ बड़े निर्णय लिए है, जहां शादी-पार्टियों में शराब पीना और पिलाना पूरी तरह से बंद है. क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि वो लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चला रहे है. फिर भी कुछ लोग क्षेत्र में अवैध शराब बेच रहे है, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है. इसीलिए अब उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए है.
पढ़ें---