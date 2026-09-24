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कैदी जसबीर कौर जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार, बच्चे के इलाज के बहाने दुर्ग जिला अस्पताल आई थी, एक घंटे में पुलिस ने दबोचा

बच्चे के इलाज के बहाने दुर्ग जिला अस्पताल पहुंची कैदी जसबीर कौर ने सुरक्षाकर्मियों को दिया चकमा, मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने फिर पकड़ा

Jasbir Kaur prisoner escape
कैदी जसबीर कौर जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार, मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने फिर पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 2:37 PM IST

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दुर्ग: जिले की चर्चित लेडी डॉन जसबीर कौर एक बार फिर पुलिस और जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गई. जसबीर कौर ने बुधवार को बच्चे के इलाज का बहाना बनाया और दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचीं, जहां वह सुरक्षाकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर भागने में कामयाब रहीं. हालांकि किसी तरह पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे फिर गिरफ्तार कर लिया है.

बच्चे के इलाज के बहाने दुर्ग जिला अस्पताल पहुंची कैदी जसबीर कौर, एक घंटे के अंदर फिर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NDPS एक्ट में है बंद

जसबीर कौर हेरोइन तस्करी के आरोप में 19 सितंबर को जेल भेजी गई थी. इसके बाद उसने बच्चे के इलाज का बहाना बनाया था. उसके फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया उसकी तलाशी ली गई. शातिर महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी की.

Jasbir Kaur prisoner escape
चर्चित लेडी डॉन जसबीर कौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक घंटे के अंदर गिरफ्तार

पुलिस ने छापेमारी करते हुए महज एक घंटे के अंदर जसबीर कौर को दोबारा अस्पताल परिसर से ही धर दबोचा. वापस सलाखों के भीतर पहुंचाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जसबीर के कारनामों की वजह से दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं.

दुर्ग जिला अस्पताल आई थी, इसी बीच सूचना आई कि वो जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार हो गई है, तत्काल टीम ने तलाशी करते हुए उसे अस्पताल परिसर से ही गिरफ्तार किया है- शोजराज अग्रवाल, ASP (शहर)

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जसबीर कौर हेरोइन तस्करी के आरोप में 19 सितंबर को जेल भेजी गई थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल जसबीर कौर फिर से सलाखों के पीछे हैं. लेकिन इस ड्रामे ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं सबसे बड़ा नुकसान उन कैदियों का हुआ है, जो वाकई इलाज की दरकार रखते हैं.

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