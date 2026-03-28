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महिला से फोन पर देह व्यापार के लिए बनाया दबाव, मना करने पर घर में घुसा मनचला, मुकदमा दर्ज

लखनऊ: गोमतीनगर विस्तार इलाके से महिला सुरक्षा को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है. बीते रोज एक महिला ने फोन पर अभद्रता और देह व्यापार के लिए दबाव बनाने को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, पीड़िता के मुताबिक, सिरफिरे युवक ने बार-बार कॉल कर उससे गाली-गलौज की और बाद में घर तक पहुंच गया.



इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी के अनुसार, 26 मार्च 2026 की सुबह करीब 8 बजे महिला के नम्बर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम जगन्नाथ बताया. महिला ने शुरुआत में इसे गलत नंबर समझकर कॉल काट दिया, लेकिन आरोपी ने लगातार कॉल करना जारी रखा और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया.

​आरोप है कि जगन्नाथ नाम के व्यक्ति ने महिला को अनैतिक देह व्यापार के दलदल में उतरने के लिए उकसाया और बदले में मोटी रकम देने का लालच दिया. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी अपनी असलियत पर उतर आया. उसने फोन पर ही पीड़िता को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और बुरी तरह अपमानित किया.