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महिला से फोन पर देह व्यापार के लिए बनाया दबाव, मना करने पर घर में घुसा मनचला, मुकदमा दर्ज

यूपी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की हथकंडे अपना रही है, लेकिन घटनाएं रुकने नही रही हैं.

महिला पर देह व्यापार के लिए बनाया दबाव
महिला पर देह व्यापार के लिए बनाया दबाव (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:14 PM IST

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लखनऊ: गोमतीनगर विस्तार इलाके से महिला सुरक्षा को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है. बीते रोज एक महिला ने फोन पर अभद्रता और देह व्यापार के लिए दबाव बनाने को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, पीड़िता के मुताबिक, सिरफिरे युवक ने बार-बार कॉल कर उससे गाली-गलौज की और बाद में घर तक पहुंच गया.


इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी के अनुसार, 26 मार्च 2026 की सुबह करीब 8 बजे महिला के नम्बर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने अपना नाम जगन्नाथ बताया. महिला ने शुरुआत में इसे गलत नंबर समझकर कॉल काट दिया, लेकिन आरोपी ने लगातार कॉल करना जारी रखा और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया.

​आरोप है कि जगन्नाथ नाम के व्यक्ति ने महिला को अनैतिक देह व्यापार के दलदल में उतरने के लिए उकसाया और बदले में मोटी रकम देने का लालच दिया. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी अपनी असलियत पर उतर आया. उसने फोन पर ही पीड़िता को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और बुरी तरह अपमानित किया.

​आरोपी का दुस्साहस यहीं नहीं रुका, फोन पर विवाद के कुछ ही देर बाद वह महिला के घर तक पहुँच गया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके घर में जबरन घुसने का प्रयास किया, जब महिला ने शोर मचाया और विरोध किया, तो वह जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया.

​इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी जगन्नाथ के खिलाफ शांति भंग, छेड़छाड़ और धमकी देने की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब उस मोबाइल नंबर की सीडीआर खंगाल रही है जिससे कॉल की गई थी, ताकि आरोपी की सटीक लोकेशन का पता लगाकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

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